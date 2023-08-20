黑白集／山道猴與社會的對話

YouTube影片「山道猴子的一生」爆紅，上下兩集總計超過700萬次點閱。(取自YouTube頻道「Eric Duan」)

看過「山道猴子的一生」嗎？這部網路動畫片，上集上架一個月累積超過380萬觀覽人次，下集更是不到一周就吸引了360萬人次觀看。網路譽為神作動畫，但更值得關注的是，「山道猴現象」之於年輕世代的穿透與影響。

騎改裝機車跑山、壓彎耍帥供人追焦兼把妹，上傳帥照、犁田慘摔影片等，是近年興起的另類次文化。「山」片畫風稱不上精緻，卻因夠寫實，很容易對應上自我、朋友圈與眾生相，堪稱是探索山道猴現象以及許多年輕人價值三觀的佳作。

以執法角度而言，馬路三寶、酒駕問題已夠頭大，遑論騎違法改裝機車在山道狂飆一族！於是，攔查、開單、區間測速、科技執法等，就成了應對的法寶；但在「速度是一切、自由是嚮往」的山道猴心中，對抗權威、贏取按讚，反而是他自認為的自尊展現。

「山」片難得之處，就在於不以說教、批判或嘲謔方式，而呈現了年輕人追求虛榮、自以為是，逐步透支財務、信用、友情、愛情，終於飆向死亡的悲劇。最後那張透著鮮血映出斷肢屍身的白布，雖是動畫卻又何其寫實，對照男主角「莫忘初衷」口頭禪，更是何其悲哀。

但這何嘗不是山道猴們揭瘡式的與社會或父母的對話？唯有看懂了、理解了，才能真誠應對，並與迷茫的山道猴共覓救贖心靈之路。