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新聞評論／三隻小豬不團結 山道猴子下場在前頭

聯合新聞組「重磅快評」
鴻海創辦人郭台銘舉「三隻小豬」寓言故事，呼籲藍白總統參選人侯友宜、柯文哲「喝咖啡」談整合。(本報資料照片)
鴻海創辦人郭台銘舉「三隻小豬」寓言故事，呼籲藍白總統參選人侯友宜、柯文哲「喝咖啡」談整合。(本報資料照片)

鴻海創辦人郭台銘舉「三隻小豬」寓言故事，暗指兩隻豬大哥不團結，最後靠豬小弟才打敗大野狼，呼籲藍白總統參選人侯友宜、柯文哲「喝咖啡」談整合，對抗民進黨「大野狼」賴清德。三歲小孩都知道，三隻小豬成功的重點是「團結」，如今貫穿侯柯郭的關鍵字卻是「猜忌」，當團結不敵猜忌，「山道猴子」的下場足為借鏡。

「山道猴子的一生」在網路暴紅，講述的不只是改裝車，更多的是人性，引發許多網友共鳴。故事中，男主角由於遭受情感背叛，讓他對身邊的朋友都抱持著極大的猜忌和敵意，為了證明自己的能力，在山道上尬車飆速時，結果情緒失控，發生意外身亡，悲慘結局還成為其他網紅嘲笑的素材。

逞強、猜忌、人性、矛盾等素材都令人似曾相識，特別是用來描述當前在野黨競合選情，部分雷同劇情令人譁然，只是看幾位總統參選人自己有無覺悟。

郭台銘日前拋出「三隻小豬」，呼籲團結才能勝選。他19日受訪表示，現在大家共同目標就是讓執政黨換人來做，有意角逐的人要坐下來談，「民意大於黨意、公益大於私利」。至於不團結的豬大哥和豬二哥是誰？郭台銘笑而不答。

不過，侯友宜卻搬出「三顧茅廬」版本。國民黨提名參選總統後，侯曾親自到郭台銘台北市豪宅登門求見，警衛通報、再傳簡訊都石沉大海，兩人相見比劉備當年三顧茅廬請出諸葛亮還困難。侯友宜證實，他曾三次到「郭家」拜訪，但沒有接到任何回應，他會再找時間第四度登門請益，希望團結在一起。

柯文哲陣營日前定調「三不一沒有」：不排斥合作、不主動接觸、不政治分贓，也沒有擔任副手的選項，表達柯文哲將參選到底的意志。柯文哲19日受訪時更明確表示，彰化縣議長謝典林確實有向他提及「郭柯合作」，但他很清楚告訴謝，民眾黨不能不顧自己黨員的期望，「郭柯配是不可能的」。

儘管郭台銘拋出「喝咖啡大聯盟」，但侯郭見面比三顧茅廬還艱難、柯郭則存在「山盟海誓全忘記」的金門陰影，團結是最大公約數，猜忌卻是現在進行式。理想很豐滿，現實很殘忍，中廣董事長趙少康指出，「郭董可能主觀認為，他既不為個人、也不為政黨，最不自私自利，應該當主流民意的共主，但就是他近幾個月來年輕氣盛的舉動，才造成三個和尚或三隻小豬的局面。」

賴清德在民進黨定於一尊，黨內路障已逐一清除，國民黨在野後喊了千萬次團結，但從未按劇本演出，非綠聯盟充滿自己人設下的路障，成為民進黨最樂見的局面，所謂「不怕神對手、只怕豬隊友」，何況有彼此算計的三隻小豬，結局更令人擔憂。

六成國人希望「下架民進黨」，在非綠聯盟中，大家想當團結的三隻小豬、有人卻是暴衝的山道猴子，最後可能出現大家耳熟能詳的「三個和尚沒水喝」劇本，小豬或猴子搶成一團，反讓賴清德漁翁得利、笑到最後。

郭台銘 柯文哲 民進黨

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