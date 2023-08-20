觀光署、氣象署長人選出爐 「氣象署僅保留2大中心」

中華顧問工程司董事長周永暉將出任觀光署長。(本報資料照片)

交通部觀光 局、中央氣象局即將於9月15日改制為觀光署、氣象署。據了解，行政院昨與交通部討論後，將由曾擔任過觀光局長的周永暉出任觀光署長，現任代理局長程家平出任氣象署長。對此，兩人皆表示，尚未收到正式通知；但程家平透露，氣象局升格後，原有七大中心僅保留預報中心跟地震 中心直接面對群眾，其餘將整合到後勤單位。

程家平表示，目前尚未收到接任署長的正式通知，但氣象局升格氣象署後，最重要是要強化角色，也強化國家面對氣候變遷衝擊的韌性。從原先的執行角色轉換為政策規畫，積極提供相關資訊給各單位應用，促進國家氣象的發展。他也說，過去幾年氣象局已投入「氣象服務」為升級氣象署部署，包括氣候風險調適、溫室氣體減量工作等。

程家平表示，氣象局升格後，員額跟經費不會有改變，但在相關業務跟組織有更好規畫，像是過去氣象局一等測報機夠分為氣象預報中心、氣象衛星中心、氣象資訊中心、地震測報中心、氣象儀器檢校中心、海象測報中心、台灣南區氣象中心，各自扮演重要資訊收集跟產製，未來氣象署只會保留氣象預報中心跟地震測報中心直接面對群眾，其他則會整合到署內，當作後勤支援單位提供相關資訊，另也將現有的一至四組改為綜合規畫組、大氣觀測組、海訊遙測組、科技發展組、海象氣候組等分工。

周永暉現為中華顧問工程公司董事長，過去擔任觀光局長任內曾積極布局日本、南韓、東南亞 市場，2017年至2019年更讓台灣每年達千萬旅客赴台。對此項人事案，周永暉僅說，目前尚未接到正式通知。

交通部長王國材表示，觀光署、氣象署長人選待行政院核定後會對外說明。