我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

女足世界盃／西班牙首奪冠 1比0擊退英格蘭

自從攜帶重力彈簧刀、折疊小刀合法化 紐約持刀傷人案激增26%

觀光署、氣象署長人選出爐 「氣象署僅保留2大中心」

記者周湘芸╱台北20日電
中華顧問工程司董事長周永暉將出任觀光署長。(本報資料照片)
中華顧問工程司董事長周永暉將出任觀光署長。(本報資料照片)

交通部觀光局、中央氣象局即將於9月15日改制為觀光署、氣象署。據了解，行政院昨與交通部討論後，將由曾擔任過觀光局長的周永暉出任觀光署長，現任代理局長程家平出任氣象署長。對此，兩人皆表示，尚未收到正式通知；但程家平透露，氣象局升格後，原有七大中心僅保留預報中心跟地震中心直接面對群眾，其餘將整合到後勤單位。

程家平表示，目前尚未收到接任署長的正式通知，但氣象局升格氣象署後，最重要是要強化角色，也強化國家面對氣候變遷衝擊的韌性。從原先的執行角色轉換為政策規畫，積極提供相關資訊給各單位應用，促進國家氣象的發展。他也說，過去幾年氣象局已投入「氣象服務」為升級氣象署部署，包括氣候風險調適、溫室氣體減量工作等。

程家平表示，氣象局升格後，員額跟經費不會有改變，但在相關業務跟組織有更好規畫，像是過去氣象局一等測報機夠分為氣象預報中心、氣象衛星中心、氣象資訊中心、地震測報中心、氣象儀器檢校中心、海象測報中心、台灣南區氣象中心，各自扮演重要資訊收集跟產製，未來氣象署只會保留氣象預報中心跟地震測報中心直接面對群眾，其他則會整合到署內，當作後勤支援單位提供相關資訊，另也將現有的一至四組改為綜合規畫組、大氣觀測組、海訊遙測組、科技發展組、海象氣候組等分工。

周永暉現為中華顧問工程公司董事長，過去擔任觀光局長任內曾積極布局日本、南韓、東南亞市場，2017年至2019年更讓台灣每年達千萬旅客赴台。對此項人事案，周永暉僅說，目前尚未接到正式通知。

交通部長王國材表示，觀光署、氣象署長人選待行政院核定後會對外說明。

觀光 地震 東南亞

上一則

保瑞、晟德、鑽石生技…台灣生技業海外併購一波波

下一則

上億毒品藏汽車傳動軸 7嫌泰國落網

延伸閱讀

熱浪還沒完 中南部多地出現創紀錄高溫 達拉斯恐110℉

熱浪還沒完 中南部多地出現創紀錄高溫 達拉斯恐110℉
安倍晉三去世逾一年 自民黨安倍派尚未選出新會長

安倍晉三去世逾一年 自民黨安倍派尚未選出新會長
熱帶風暴罕見直撲加州 但將持續減弱

熱帶風暴罕見直撲加州 但將持續減弱
歷年次高 新州今年13起龍捲風

歷年次高 新州今年13起龍捲風

熱門新聞

許男在臉書自爆他受不了現在的婚姻，多年來價值觀落差太大，生活習慣無法溝通，也無法教育小孩，卻還要扮演「好好先生」角色，讓他非常痛苦；竟還公布3名女子個資，引爆網友熱議。(取材自許男臉書)

正宮發的文？台面板大廠群創已婚處長自爆「偷吃3人妻」

2023-08-16 23:17
3歲的哈士奇「Yuma」日前闖禍，被抓到警局做筆錄，飼主蘇小姐拿起事故聯單訓斥，Yuma一臉厭世。圖／蘇小姐提供

哈士奇成交通事故「當事人」 女主人訓斥網友笑翻

2023-08-12 14:50
郭台銘（圖）副手人選，傳謝典林系統鎖定韓國瑜夫人李佳芬。（記者黃仲裕／攝影）

郭台銘副手傳鎖定「她」 進可攻退可守

2023-08-16 02:25
鴻海創辦人郭台銘。（記者劉宛琳／攝影）

郭台銘重大宣布 邀柯、侯整合「三隻小豬本來是兄弟」

2023-08-17 09:53
傳出鴻海創辦人郭台銘，有意找高雄市前市長韓國瑜（右）夫人李佳芬（左）任副手。（本報資料照片）

傳郭台銘副手想找韓國瑜妻子 藍委：不認為李佳芬會接受

2023-08-16 00:18
陳文茜。(取材自臉書)

陳文茜罹罕病被酸「稱要死一直沒死」曝最新病況創「美最長存活紀錄」

2023-08-15 03:43

超人氣

更多 >
瓊瑤85歲高齡現況曝光 51歲「五阿哥」現身長這樣

瓊瑤85歲高齡現況曝光 51歲「五阿哥」現身長這樣
德州華男突遭中風半身癱瘓 因這原因無法動手術

德州華男突遭中風半身癱瘓 因這原因無法動手術
金星轟「好聲音」惡有惡報 甄妮罵「欠缺良知」…意外扯進這些大咖

金星轟「好聲音」惡有惡報 甄妮罵「欠缺良知」…意外扯進這些大咖
美國人在家放現金 最愛這5個地方…竟然這裡也能藏

美國人在家放現金 最愛這5個地方…竟然這裡也能藏
颶風喜萊莉朝美墨西岸逼近 當局警告災難級洪水

颶風喜萊莉朝美墨西岸逼近 當局警告災難級洪水