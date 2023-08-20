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自從攜帶重力彈簧刀、折疊小刀合法化 紐約持刀傷人案激增26%

前瞻又爆弊案 還有多少「張之明」

記者張宏業、王聖藜

蔡政府上台後積極推動前瞻計畫及綠電，兩者都補列了天價預算，但除了陸續引發補助不公、四處圈地的爭議外，如今更是弊端頻傳，變成官商勾結、上下其手汙錢的搖籃。

蔡政府上台後，除了用舉債方式豪編各種特別預算，又因為推動非核家園，設下2025年再生能源達到20%的目標。這七年來，蔡政府急於推動綠電，除了衍生各種圈地、破壞生態、國土的亂象，更在各地養出了一批「綠能蟑螂」，在結合金與權下，遊走於黑白兩道之間，藉由綠電開發的肥厚油水，不斷把國家的錢搬到自己的口袋或是政黨派系的金庫裡。

過去台南以「綠電第一大城」而自豪，但從去年九合一大選前的八八槍擊事件，到今年年初的議長賄選案，背後的利益糾結都指向綠電開發。而日前因貪汙收賄遭到判刑8年的台南市前經發局長陳凱凌，當初更是因為掌握綠電開發大權，成了廠商爭相攏絡的對象，進而爆出涉嫌收賄、接受性招待等情事，外界才赫然得知，原來台南在「綠電開發全台第一」的另一面，竟是黑、金、權結合啃噬人民血汗的結果，讓台南從府城變「腐城」。

原本檢方查的是營建署補助雲林道路工程案，結果卻意外發現，營建署組長張之明因掌握審核前瞻預算的生殺大權，廠商為取得建築資訊3D模型標案（BIM），事先打聽並投張之明所好，除了不定時找女陪侍，還出資百萬元台幣「買」下一名黃姓女藝術家供張之明包養，這種罕見行賄手法，除讓檢方認定有對價關係。這連環弊案，也讓人看到了藏在政府推動所謂的國家重大建設下，不知有多少不堪聞問的陰暗面。

只是辦了一個張之明，蔡政府裡還有多少個「張之明們」？

預算 綠能 槍擊

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