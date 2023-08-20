營建高官接受性賄賂 廠商買下女藝術家供包養

營建署道路工程組長張之明（圖），被控透過立委鄭天財助理張騰龍充當白手套，收受信創工程負責人陳登來賄賂，護航雲林道路工程品質改善計畫審查，三人均收押禁見。（本報資料照片）

檢調偵辦營建署補助雲林綠能 弊案有重大進展。調查局查出，宸暘公司負責人江俊昇為取得建築資訊3D模型標案（BIM），探知營建署組長張之明性好漁色，不僅常安排飯局妹招待張之明性交易，還出資百萬元買下一名黃姓女藝術家供張之明長期包養，黃女應訊坦承「我只管收錢辦事」，角色就是扮好張之明「女朋友」，儘管相差24歲，在金錢催化下，仍發生「父女戀」，這項罕見行賄手法，被視有貪汙罪的對價。

桃園市調查處最近密集提訊在押的張之明、立委鄭天財辦公室「執行長」張騰龍、高雄信創工程負責人陳登來，張騰龍與陳登來承認行賄，但張之明否認收賄，全案已進入收網，近日函送台北地檢署偵辦。

弊案爆發初期，外界以為張之明僅接受喝花酒，但調查局發現，張是營建署四巨頭之一，地位僅次涉貪下台的前署長葉世文，他負責審核前瞻預算 中道路工程品質改善，金額數十億元，是許多營造業者亟欲籠絡的大咖級官員。

張之明不僅貪財更愛女人，但他鮮少涉足聲色場所，江俊昇投其所好，從宜蘭找來清純的黃姓女藝術家，專門當張的職業小三，每月生活費及開銷均由江支付，黃女認為此交易相當划算，要江先付50萬元（台幣，下同，約1.6萬美元）「陪睡金」。

據了解，黃女的年紀與張差24歲，她在宜蘭有開設畫廊，常在臉書 貼出畫作，江俊昇利用邀約張之明餐敘機會，在飯局中介紹黃女給張，張見黃女驚為天人，旋即加LINE交換聯絡資訊，黃女依江交付的「任務」，用美人計和已婚的張成固定性伴侶，黃女花完50萬元後，又向江索討20萬元「續約金」。

據調查，張之明妻子也在營建署工作，但張卻常私下邀約黃女出遊，兩人多次在台北市高檔飯店幽會；黃女有時與張發生關係後，就會再向江俊昇索「夜渡資」，江每次都會支付黃女2至3萬元，前後估計總共給了100萬元。

張之明則辯稱，黃女是他「密友」，不是江俊昇出錢包養的小三，黃女向江收的70萬元生活費，是他先請江「代墊」，後來都有清償，沒有對價；黃女說，她曾跟張要過「薪水」，但張要她去跟「江董」收，錢確實是由江支付。

另名莊姓廠商為使嘉義道路標案通過審查，也曾招待張去KTV找飯局妹坐台，並指定花名「寶寶」飯局妹陪張開房，費用均由莊支付。