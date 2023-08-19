綠能變綠產？藍曝雲豹能源拿下諸多標案 捐給綠1700萬

國民黨立法院黨團質疑蔡政府綠能政策已變成綠營「發財」管道。（記者周佑政／攝影）

國民黨 立法院黨團昨天舉行「綠能 ！綠能！綠能你不能！」記者會，質疑蔡政府的綠能政策已變成綠營「發財」的管道。其中由民進黨 前立委賴勁麟擔任董事長的雲豹能源，近年來取得多項政府大型標案，營收年增919%，相關子公司、董監事成員共捐獻民進黨、黨公職約1700多萬（台幣，下同）的政治獻金，儼然已變成「新型的綠色黨產」。

國民黨立委林思銘表示，民進黨新潮流系前立委賴勁麟靠著蔡政府力推風電、光電的綠能政策，短短幾年間連續成立19家綠能公司，也擔任19家企業的董事長；但這19家公司都是設立在台北市內湖基湖路一號的4樓與6樓，「奇怪不奇怪？」

林思銘說，19家公司中，雲豹能源是蔡政府上台後，第一家專攻光電的開發商，短短六年間，該公司EPS暴漲，更在沒有工程實績的狀況下，拿下政府諸多標案。

國民黨台北市議員游淑慧指出，雲豹能源上市業績說明會，秀出的集團架構，幾乎包山、包海、包太陽、包風包水，全部「一條龍」包辦。雲豹2016成立，子公司京承能源不到一年就拿下立法院屋頂綠能標案。根據雲豹財報，營收年增919%，她要請問有哪一家公司可以短短幾年內有這樣的營利成長。

此外，游淑慧說，近幾年雲豹能源及相關子公司、董監事成員，捐了310萬政治獻金給民進黨中央，另捐給59位民進黨籍候選人，高達1468萬，其中賴勁麟之女、現任立委賴品妤拿了75萬，雲豹及相關子公司總計捐給綠營的政治獻金約1700多萬。「雲豹能源及其相關子公司，是不是已經變成新型的綠色黨產？」