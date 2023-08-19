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昔3度「拒侯」 今邀談合作 郭台銘：過去就讓它過去

台灣新聞組／台北19日電
鴻海創辦人郭台銘（右）讓國民黨總統參選人侯友宜（左）吃了三次閉門羹，現在邀約喝咖啡，侯稱願再登門拜訪請益。（本報資料照片）
鴻海創辦人郭台銘（右）讓國民黨總統參選人侯友宜（左）吃了三次閉門羹，現在邀約喝咖啡，侯稱願再登門拜訪請益。（本報資料照片）

鴻海創辦人郭台銘17日邀請國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲「喝咖啡」談合作，侯、柯前晚未回應。侯昨說，5月17日他接受國民黨徵召成為總統參選人後，他三次登門拜訪郭，卻不得其門而入，如今郭約喝咖啡，「禮貌上我應展現更大誠意，再次登門拜訪」。郭昨受訪則說，「過去就讓它過去」。

本報系聯合報報導，侯友宜昨由屏東縣議長周典論女兒、屏東市長周佳琪陪同出席助選立委參選人活動。媒體追問三度訪郭台銘不得其門而入「很在意嗎？」侯僅回，「我還要展現更大誠意，不斷跟郭董登門請益」。是否考慮藍白合？侯說，「我會帶著團結力量不分你跟我，全台灣向前走」。

郭台銘昨午出席活動後回應，大家一定要先溝通理念，認知主流民意是否大於現在的執政黨，若主流民意大，看要如何團結合作，他沒有預設任何立場，「過去的就讓它過去」。

對於藍白整合，是否可能當副手？郭台銘說，他剛拋出想法，要深思熟慮，最重要是如果大家有共同目標，要換人換黨執政，有意角逐的候選人應坐下來談。至於最後談的結果如何，自己不預設任何立場「沒有任何我非要怎樣不可」。

郭台銘前晚引用「三隻小豬」故事，邀侯友宜、柯文哲「一起坐下來喝咖啡」。侯友宜昨自曝曾三次親自登門拜訪郭台銘，但不得其門而入。事實上，這「不得其門而入」，都是侯親自到郭台銘豪宅登門求見，警衛通報、沒有下文，侯友宜再傳簡訊給郭、依舊石沉大海。侯為見郭台銘，三度尷尬枯等，吃閉門羹。

5月17日國民黨徵召侯友宜參選總統時，郭台銘曾在臉書寫，會信守承諾支持侯勝選，卻從此對侯不讀不回。侯打電話不通、傳簡訊不回。當黨內認為侯「腰不夠軟」時，侯早已三度到郭家登門拜訪，也傳出侯都在一樓大廳枯等。親郭人士直言「不可能」，郭從5月18日就已切斷朱立倫、侯友宜、國民黨秘書長黃健庭聯繫管道，車輛進出郭宅都會經過警衛，經通報屋主同意才能駛入。

郭台銘 侯友宜 國民黨

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