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還路於民大遊行 侯柯賴郭都會出席

記者周湘芸／台北19日電
國民黨總統參選人侯友宜會參加「還路於民大遊行」。（記者劉學聖／攝影）
國民黨總統參選人侯友宜會參加「還路於民大遊行」。（記者劉學聖／攝影）

「還路於民大遊行」明下午將在凱道登場，預估有上萬人出席，藍綠白陣營也都會參與，其中國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲、時代力量黨主席王婉諭將前往簽署宣言並發表談話，民進黨總統參選人賴清德、永齡基金會創辦人郭台銘也會出席。交通部長王國材也將現身接收訴求書。

由行人零死亡推動聯盟舉辦的「還路於民大遊行」，總計五訴求，包括成立院級交通零死亡願景中心、重建交通法制、健全人行設施、改革駕訓制度、實證公正執法。聯盟昨也公布流程及出席名單，涵蓋產官學界及不少民間團體，現場預估湧入上萬人。

行人零死亡推動聯盟表示，侯友宜、柯文哲、王婉諭將分別代表政黨簽署宣言，郭台銘經反覆溝通協調，確認當天也會出席，不過上台時間安排活動上半場，與侯友宜、柯文哲兩人錯開。

賴清德也在臉書上表示，會親自出席遊行，表達支持，同時民進黨也會由秘書長許立明、立委洪申翰代表黨部、立院黨團組隊參加。

根據主辦方規畫，遊行前將安排哀悼儀式，邀請5月8日於斑馬線車禍身亡的余姓女童父親發表談話，也開放民眾遞紙鶴，遊行隊伍預計下午4時出發。並邀總統參選人宣示行人宣言，內容包括交通零死亡願景、普及大眾運輸等。

侯友宜 柯文哲 賴清德

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