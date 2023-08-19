我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭城市遭俄飛彈攻擊致7死 劇院遭擊中畫面曝光

餐廳、機場、加油站等…這5個地方 避免使用提款卡

郭台銘不組黨 批柯侯對不起主流民意邀喝咖啡公開辯論

記者游明煌／基隆即時報導
郭台銘今天表示不組黨！批柯侯對不起台灣人民、主流民意，邀喝咖啡外也可以公開辯論。記者游明煌／攝影
郭台銘今天表示不組黨！批柯侯對不起台灣人民、主流民意，邀喝咖啡外也可以公開辯論。記者游明煌／攝影

鴻海創辦人郭台銘今天上午到基隆參加造勢大會時宣示，他不會組黨，但要聽從主流民意，他先批侯友宜、柯文哲兩個大在野黨黨參選人，嘴巴講要團結、合作，實際上彼此內耗、鬥爭，「真正對不起主流民意、對不起台灣人民。」並向兩人喊話，除了喝咖啡坐下來談外，也可以公開辯論。

郭台銘說，他無黨無派要為台灣拚經濟，他不會組黨，但要聽從主流民意，今天看到很里長站出來他非常感動，里長最知道民意，他跑全台都會和里長座談，里長就是最大的。

郭台銘不組黨！批柯侯對不起主流民意邀喝咖啡公開辯論。記者游明煌／攝影
郭台銘不組黨！批柯侯對不起主流民意邀喝咖啡公開辯論。記者游明煌／攝影

郭台銘表示，台灣的人民希望改變，改變代表人民的希望，這就是台灣人的主流民意，是台灣人的願望。但現在兩個大的在野黨參選人，想到個人的利益，只想到政黨的利益，嘴巴講要團結、要合作，但實際上彼此內耗、鬥爭，就像兩顆齒輪，彼此要前進，卻彼此互相牽制，就是主流民意遭到背棄，「真正對不起主流民意、對不起台灣人民。」

郭台銘並說，他要扮演一顆小齒輪，為人民來發聲，推動主流民意大聯盟發動機，團結所有團結的力量，重新啟動台灣良善的正能量。

郭台銘不組黨！批柯侯對不起主流民意邀喝咖啡公開辯論。(記者游明煌／攝影)
郭台銘不組黨！批柯侯對不起主流民意邀喝咖啡公開辯論。(記者游明煌／攝影)

郭台銘並向柯文哲、侯友宜喊話，除了喝咖啡坐下來談外，也可以公開辯論，看誰能對台灣提出未來前景，誰能帶領台灣不要走向戰爭，誰能帶領台灣發展未來的經濟，誰真正做到政治清明，這就是他提出的主流民意價值觀，並向民眾大喊「民意大於黨意對不對？」

郭台銘並說，他無黨無派不怕黨，要民眾選人不選黨，集中選票，「一個人走得快，一群人走得遠」，他就是要讓政黨輪替，「我們沒有那麼多敵人，但在野兩個人都把我當敵人」，他們不敢打賴清德，只會打無黨無派的他。

郭台銘 咖啡 侯友宜

上一則

解放軍對台「圍島進逼」畫面曝光 強調全力奪取制空權

下一則

私吞64箱軍用罐頭 馬祖岸巡5官兵遭起訴

延伸閱讀

郭台銘邀談整合侯柯未回應 最新民調侯領先柯差距擴大

郭台銘邀談整合侯柯未回應 最新民調侯領先柯差距擴大
重磅快評／侯柯死亡交叉搶老二 賴坐收漁利

重磅快評／侯柯死亡交叉搶老二 賴坐收漁利
郭台銘重大宣布 邀柯、侯整合「三隻小豬本來是兄弟」

郭台銘重大宣布 邀柯、侯整合「三隻小豬本來是兄弟」
最新民調 侯友宜21.9%超車柯文哲21.7% 賴清德35.7％

最新民調 侯友宜21.9%超車柯文哲21.7% 賴清德35.7％

熱門新聞

許男在臉書自爆他受不了現在的婚姻，多年來價值觀落差太大，生活習慣無法溝通，也無法教育小孩，卻還要扮演「好好先生」角色，讓他非常痛苦；竟還公布3名女子個資，引爆網友熱議。(取材自許男臉書)

正宮發的文？台面板大廠群創已婚處長自爆「偷吃3人妻」

2023-08-16 23:17
3歲的哈士奇「Yuma」日前闖禍，被抓到警局做筆錄，飼主蘇小姐拿起事故聯單訓斥，Yuma一臉厭世。圖／蘇小姐提供

哈士奇成交通事故「當事人」 女主人訓斥網友笑翻

2023-08-12 14:50
郭台銘（圖）副手人選，傳謝典林系統鎖定韓國瑜夫人李佳芬。（記者黃仲裕／攝影）

郭台銘副手傳鎖定「她」 進可攻退可守

2023-08-16 02:25
鴻海創辦人郭台銘。（記者劉宛琳／攝影）

郭台銘重大宣布 邀柯、侯整合「三隻小豬本來是兄弟」

2023-08-17 09:53
傳出鴻海創辦人郭台銘，有意找高雄市前市長韓國瑜（右）夫人李佳芬（左）任副手。（本報資料照片）

傳郭台銘副手想找韓國瑜妻子 藍委：不認為李佳芬會接受

2023-08-16 00:18
陳文茜。(取材自臉書)

陳文茜罹罕病被酸「稱要死一直沒死」曝最新病況創「美最長存活紀錄」

2023-08-15 03:43

超人氣

更多 >
哪個血型最不識相？B型放飛自我、這血型是察言觀色高手

哪個血型最不識相？B型放飛自我、這血型是察言觀色高手
國家颶風中心警告加州 喜萊莉豪雨洪水風險高

國家颶風中心警告加州 喜萊莉豪雨洪水風險高
摩根大通危機入市？ 增持碧桂園1.71億股

摩根大通危機入市？ 增持碧桂園1.71億股
富比世評台積電與亞利桑納工會之爭：結果可能沒有贏家

富比世評台積電與亞利桑納工會之爭：結果可能沒有贏家
南加哈岡搶刧華裔老婦的兇嫌被捕 天網恢恢

南加哈岡搶刧華裔老婦的兇嫌被捕 天網恢恢