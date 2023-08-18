藍營指親綠能源公司捐民進黨1700萬 儼然成新綠色黨產

國民黨立法院黨團今天舉行「綠能！綠能！綠能你不能！」記者會。(記者周佑政／攝影)

國民黨 立法院黨團今天舉行「綠能 ！綠能！綠能你不能！」記者會，質疑蔡政府的綠能政策已變成綠營「發財」的管道。其中由民進黨 前立委賴勁麟擔任董事長的雲豹能源，近年來取得多項政府大型標案，營收年增919%，相關子公司、董監事成員共捐獻民進黨、黨公職約1700多萬元的政治獻金，儼然已變成「新型的綠色黨產」。

國民黨立委林思銘表示，民進黨新潮流系前立委賴勁麟靠著蔡政府力推風電、光電的綠能政策，短短幾年間連續成立19家綠能公司，也擔任19家企業的董事長，賴還自稱「能源教父」；但這19家公司都是設立在台北市內湖基湖路一號的4樓與6樓，「奇怪不奇怪？」

林思銘說，這19家公司中，雲豹能源是蔡政府上台後，第一家專攻光電的開發商，短短六年間，該公司EPS暴漲，更在沒有工程實績的狀況下，拿下政府諸多標案。

國民黨台北市議員游淑慧指出，雲豹能源上市業績說明會，秀出的集團架構，幾乎包山、包海、包太陽、包風包水，全部「一條龍」包辦。雲豹2016成立，子公司京承能源不到一年就拿下立法院屋頂綠能標案。根據雲豹財報，營收年增919%，她要請問有哪一家公司可以短短幾年內有這樣的營利成長。

此外，游淑慧說，近幾年雲豹能源及相關子公司、董監事成員，捐了310萬元政治獻金給民進黨中央，另捐給59位民進黨籍候選人，高達1468萬元，其中賴勁麟之女、現任立委賴品妤拿了75萬元，雲豹及相關子公司總計捐給綠營的政治獻金約1700多萬元。「雲豹能源及其相關子公司，是不是已經變成新型的綠色黨產？」

國民黨團首席副書記長李德維說，當國民黨及媒體發現賴勁麟跟雲豹能源間，有這麼多問題時，綠營馬上回擊稱，藍營也有很多人士在綠能產業出任相關職務。但國民黨人士大多數都在年資悠久的公司擔任獨立董事或董事。

李德維舉例，國民黨副主席夏立言從2020年起擔任華新麗華董事、經濟部前部長杜紫軍今年起擔任獨立董事，但華新麗華1966年就成立，且獨董的執掌是在監察公司有無弊端或給予協助，跟賴勁麟擔任雲豹董座情況完全不同。