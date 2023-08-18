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台灣民意基金會民調56.6％看好賴當選 柯、侯低於2成

記者蔡晉宇／台北18日電
台灣民意基金會18日發布最新民調，56.6%選民看好民進黨賴清德當選總統，民眾黨柯文哲19.6%，國民黨侯友宜12.4%。(圖：台灣民意基金會提供)
台灣民意基金會18日發布最新民調，56.6%選民看好民進黨賴清德當選總統，民眾黨柯文哲19.6%，國民黨侯友宜12.4%。(圖：台灣民意基金會提供)

台灣民意基金會今天發布最新民調，56.6%選民看好民進黨賴清德當選總統，民眾黨柯文哲19.6%，國民黨侯友宜12.4%。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，一面倒看好賴清德脫穎而出，這是一個趨近最低社會共識的選民政治判斷，將對選情帶來巨大且深遠的影響。

游盈隆分析，整體來看，台灣選民不分老少、教育程度高低、職業背景差異、居住地南北東西，目前都呈現一面倒看好賴清德將贏得2024年台灣總統大選，這是台灣總統選民目前的集體政治判斷，選民不是傻瓜，其態度相當程度反映了當今的政治現實，一個團結的執政黨對抗分裂的在野陣營。

游盈隆表示，自今年5月迄今，台灣內外大環境形勢的轉變對民進黨有利，以及選民對三位參選人個人風格、形象、能力與條件的評價逐漸成形，自也是重中之重的因素。

本次民調訪問期間為8月14至15日，對象以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話占70%，手機占30%。有效樣本1081人，市話756人，手機325人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

賴清德 民調 教育

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