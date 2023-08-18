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新聞評論／戰南北、戰城鄉 都難遮掩執政傲慢

聯合報社論
國民黨立委王鴻薇揭露全台最貴的屏東棒球場造價高達25.8億元，就財務可行性評估初估要100年才能回本。(本報資料照片)
國民黨立委王鴻薇揭露全台最貴的屏東棒球場造價高達25.8億元，就財務可行性評估初估要100年才能回本。(本報資料照片)

藍委王鴻薇舉行記者會，指屏東棒球場造價高達25.8億元(台幣，下同，約8085萬美元)，是全台最貴，估計要100年才能回本。她並批，得標廠商隆大營建與民進黨淵源頗深，工程恐「債留曾孫」。屏東縣政府隨即拋出7點聲明回應，但擺出「戰南北、戰城鄉」的濃濃政治味，氣壯而理不直。

去年底，新竹市前市長林智堅花費12億整建的新竹棒球場，因施工品質不良導致球員受傷而停用，也讓蔡政府的「清廉、勤政、愛鄉土」形象破功。接手善後的市長高虹安說，美國專家的評估報告已經出來，「情況不是很妙」，意味該球場將成為市府棘手的爛尾工程。

近日審計部檢討中央政府特別預算浮濫及債務問題，讓前瞻建設的補貼浮濫不公引發關注。尤其高雄前鎮漁港原申請3000萬元補助，前閣揆蘇貞昌卻豪擲了81億元，備受議論。至於多出的80億元要作何用途，能帶來什麼實質效益，民眾只聽到蘇貞昌「要吃魚又不要修漁港」的狂言狡辯，卻未聞官員提出有力的說服。

在這個脈絡下，在野立委鎖定屏東棒球場統包案嚴加監督，不僅是職責所在，更可能成為檢驗蔡政府假建設之名任由人民血汗錢淌流的突破口。前立委黃國昌曾批前瞻建設：僅憑「一張Ａ４紙的說明就來要預算」，聽起來荒謬，卻幾成當今執政之慣常。面對立委的監督，民進黨和屏東縣府卻選擇「戰南北、戰城鄉」的手法，反批對方「從台北看天下」，而無法正面說明建設的效益及必要性。也難怪，有網友直呼王鴻薇「打中要害」。

放眼全台的棒球場，高雄澄清湖棒球場造價12億元，台中洲際棒球場造價10億元，桃園棒球場8億多元，雲林斗六棒球場8億元，台北天母棒球場6億元。屏東土地絕對比北部便宜，但屏東棒球場造價卻是其他地方的2至4倍。這兩年萬物齊漲是事實，但若光營建成本就漲了3倍，請問蔡政府有什麼理由打房？

再說，為了這個球場，屏東縣府必須負擔18億多的自籌款：如果平日生財有道也就罷了，事實上縣府的債務餘額高達30億元，而且每年財政都短絀。何況，球場每年須編列上千萬元的維護及人事費用，收入卻只有每年3000多萬的「期望值」。屏東要犧牲多少基礎建設，才足以供養這座「高貴」的球場？

同樣可議的是，蔡政府要在體育園區打造新球場，準備把舊棒球場拆掉改建為「司法園區」。事實上，就算把院檢調全都納入，又哪需要一整座棒球場那麼大的用地？也難怪地方人士質疑：好好的球場幹嘛拆掉，莫非連監獄都要納入？更啟人疑竇的是，這座全台最貴的棒球場，最後竟由一家沒有任何興建運動場館經驗的營建公司承包，而且建造與設計是綁在一起統包。對此，縣府始終無法完整說明。

屏東當然可以建造新球場，但它要先想好財務支出及日後管理營運的問題，不要被中央的補助及自己虛妄的幻想所迷惑。但屏縣府的7點聲明，一味批評監督者傲慢、歧視屏東人，卻避答為何不務實整建舊球場、財政規畫是否妥善等實質問題。如此一來，反更凸顯錢、權、名「通吃」的執政傲慢。

屏東有著台灣棒球發展重鎮的人和，具有氣候穩定優勢的天時，絕對有利於打造完整的運動休閒產業鏈。然而，屏東需要的不是一座地處偏遠的豪華蚊子棒球場，而是要一座友善球員與民眾、周邊交通設施完善的球場。遺憾的是，我們在這裡看不到一份專業詳實的評估，卻只看到政客挑動地域及城鄉對立的口水。(轉載自聯合報社論)

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