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出訪巴拉圭返台 賴清德：盼邦誼更上層樓

記者季相儒／桃園18日電
副總統賴清德（中）說，他深信這一趟出訪之後，對兩國邦誼的穩固，對未來合作計畫的加強都有莫大的幫助，也相信，在這些計畫持續推動之後，對兩國人民的感情也一定有莫大的提升。(記者季相儒／攝影)
副總統賴清德（中）說，他深信這一趟出訪之後，對兩國邦誼的穩固，對未來合作計畫的加強都有莫大的幫助，也相信，在這些計畫持續推動之後，對兩國人民的感情也一定有莫大的提升。(記者季相儒／攝影)

副總統賴清德擔任蔡英文總統特使出訪巴拉圭之行正式畫下句點，今天清晨4時30分搭機返抵台灣，賴清德發表談話表示，巴拉圭總統貝尼亞很坦誠、堅定的主張，巴拉圭跟中華民國台灣的友誼是建立在民主、自由、人權的共同價值之上，期盼未來兩國的能夠加強政府和民間的各項合作，讓兩國的邦誼、兩國的人民的感情都能夠跟更上一層樓。

賴清德12日至18日擔任蔡英文總統特使出訪友邦巴拉圭，今天賴清德在下機後發表談話時表示，這趟出訪過境紐約及舊金山共6天半的行程，感謝巴拉圭政府對代表團的熱烈招待，特別是巴拉圭的人民，在代表團所到之處，都給予熱烈的歡迎，巴拉圭政府將來自中華民國台灣的代表團奉為貴賓。

代表團不僅僅出席了總統貝尼亞的新任就職典禮，也受邀出席祈禱宗教大典、貝尼亞賢伉儷午宴，以及亞松森建城486周年慶祝晚會，也跟總統貝尼亞有很深入的會晤，代表團除了傳達總統蔡英文以及全國人民的祝福，並且希望貝尼亞未來的施政圓滿成功，造福巴國人民。

賴清德指出，貝尼亞相當罕見的在就職演說當中，再一次的公開強調中華民國台灣和巴拉圭共和國共享民主、自由、人權的價值，是兄弟之邦。貝利亞總統宣示會持續推動跟中華民國台灣的各項合作與交流，也會進一步的鞏固兩國的邦誼。

賴清德說，他們也拜訪了巴拉圭卸任總統阿布鐸，傳達蔡英文總統以及全國人民的感謝，感謝阿布鐸總統在五年的任內，積極著力於兩國人民的邦誼以及各項合作。阿布鐸總統本人親自回答，根據巴拉圭共和國的規定，卸任的總統將成為終身參議院的參議員，未來會以這個身分持續加強兩國的邦誼，協助兩國的各項合作計畫。

賴清德表示，至於在深化、開拓兩國的各項合作計畫上面，總統貝尼亞特別強調，希望藉由教育、衛生、醫療，以及就業來打擊巴拉圭共和國的貧窮，這一部分，這三個計畫其實已經都已經開始，未來會持續的加強。

此外，賴清德日前接受外媒專訪時，提出「台灣名稱為中華民國，沒有所謂獨立的路徑」。國民黨立法院黨團昨批評，賴清德為了選總統、騙權位，也為了不讓美方疑慮，背棄過去的台獨言論，賴清德對國家理念立場變來變去「如何證明現在不是騙局？」

民眾黨總統參選人柯文哲也酸，賴清德這段時間「很努力的轉彎」，以前人家說賴清德是「務實的台獨工作者」，現在只看到賴清德務實的一面，「後面就不見了」。

賴清德 中華民國 蔡英文

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