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批賴錄音檔流傳 柯稱遭偽造陷害 民眾黨報案

台灣新聞組／台北18日電
柯文哲稱錄音檔偽造得太爛。(本報資料照片)
柯文哲稱錄音檔偽造得太爛。(本報資料照片)

副總統賴清德過境美國，前晚部分媒體收到1封名為「錄音檔！柯P揭賴副總統訪美內幕」電子郵件，內有58秒錄音檔，稱是民眾黨總統參選人柯文哲批評賴訪美行程。柯昨受訪說，「實在是偽造得太爛了，這個世界上惡劣的事情太多了」，此風不可長。民眾黨昨下午前往台北市調處檢舉。

16日晚間7時許，不少媒體記者收到「錄音檔！柯P揭賴副總統訪美內幕」電子郵件，郵件內文指稱錄音檔是8月第一周民眾黨內部會議中柯文哲的部分錄音。

附件的58秒錄音檔，1名男子講述「賴清德訪美聲勢浩大，是因為每個人去就可以領800元（台幣，約25美元）…」，又指「公款聘用支持者演員」、「故意延期BTA」等。據查，不同記者收到的寄件信箱大多不同，至少超過10個不同來源。

柯文哲昨回應，選舉到了，奇奇怪怪的事愈來愈多，AI也愈來愈厲害，影像、聲音都可以造假，此風不可長，中央黨部已去報案，看到底是誰做的。

民眾黨發言人李頂立表示，這不是民眾黨內部會議的對談內容，這是惡質的抹黑行為，目前不確定散布黑函的來源跟變造音檔者是誰，希望選舉能回歸乾淨公正透明。

民進黨立法院黨團幹事長劉世芳表示，錯假訊息不僅對執政黨造成傷害，也對在野黨造成一度傷害，鼓勵柯陣營報警處理，讓打詐國家隊跟警政單位協助處理，避免錯假訊息擾亂台灣選舉。

賴清德此行，網路上有不少假訊息流竄。外交部發言人劉永健昨表示，16日下午出現一連串惡意破壞台巴邦誼的假訊息，目的無非是破壞政府威信、分化社會，要打擊邦交、損壞台美關係。外交部日前已向內政部刑事警察局報案，偵辦進度應由警方說明。

賴清德 柯文哲 邦交

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