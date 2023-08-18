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重磅快評／侯柯死亡交叉搶老二 賴坐收漁利

重磅快評
美麗島電子報公布民調，侯友宜（中）終於超越柯文哲（右），但仍落後賴清德。(本報資料照片)
美麗島電子報公布民調，侯友宜（中）終於超越柯文哲（右），但仍落後賴清德。(本報資料照片)

美麗島電子報公布最新民調，國民黨總統參選人侯友宜終於超越民眾黨對手柯文哲，但仍遠遠落後民進黨總統參選人賴清德，雖然還達不到國民黨主席朱立倫「超柯趕賴」KPI，至少侯友宜暫時擺脫「老三」墊底命運。侯、柯互相超車「搶老二」，其實最符合民進黨的期待，賴清德可以坐收漁翁之利。

根據美麗島電子報16日公布的民調，在三腳督情況下，賴清德35.7％大幅領先侯友宜21.9％、柯文哲21.7％；即使在四腳督選情，賴清德34.8％仍遙遙領先，侯友宜18.9％、柯文哲18.9％打成平手，鴻海創辦人郭台銘12.9％墊底。

民調顯示，戰況膠著於「大老二之爭」，侯、柯如麻花捲的民調糾纏，非要爭到你死我活的僵局，讓民調領先的賴清德更可以輕鬆打，加上府院黨大軍加持，套句坊間的形容詞就是「吹冷氣躺著選」。

目前選戰呈現「侯升柯降」情勢，侯友宜最近調整人設、金句連發、下鄉拜票，固然可爭取部分藍營支持者歸隊，但郭台銘仍緊咬不放，積極推動「非侯聯盟」，導致侯友宜加分有限；反倒是柯文哲明顯犯錯，「仇女」標籤正如影隨形，「空姐應援團」更加劇物化女性爭議，讓中間、女性支持度大幅流失，特別是民眾黨籍新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費最近被起訴，由於北檢起訴高虹安的時間點適逢民調執行期間，親綠名嘴、網軍聯手圍剿，重傷柯文哲選情。

不同民調顯示，侯友宜、柯文哲互為老二或老三，當雙方維持均勢、魚死網破，不僅擠壓「藍白合」協調空間，也降低「棄保效應」的可能；在博弈賽局理論中，若侯、柯都有機會當在野聯盟的老大，任誰也不想先低頭當弱雞，最後結局就可能是火車對撞、恐怖平衡，讓虎視耽耽的郭台銘更有政治操作的理由。泛藍陣營各有山頭、一盤散沙，不論侯、柯、郭最後誰代表勝出，老二和老三、老四的下場其實都一樣，因為只有第一名才能當總統，其他人都只是配角。

在野黨內亂扯後腿的掣肘，遠勝於挑戰執政黨的力道，同志比敵人更可怕，藍營向來內鬥內行、外鬥外行，藍軍揚言籌組「非綠聯盟」，網內互打的發展卻最符合民進黨政治利益。

民調也是一種策略性指標，當柯文哲民調上升，綠營就執行「打柯拉侯」戰術，讓兩人維持互咬局面，但若侯、柯都聲勢上揚，綠營就會轉換「拉郭打藍白」策略，讓藍營永遠處於「內戰」狀態，眼看對手如此弱化，賴清德當然可以低調訪美，瀟灑看球、笑談「賴蕭配」。（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）

民調 侯友宜 柯文哲

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