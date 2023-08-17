綠能產業淪綠黨產？游淑慧批民進黨「藏富於民」

國民黨台北市議員游淑慧批民進黨「藏富於民」。(本報資料照片)

民進黨 立委賴品妤父親賴勁麟擔任董事長的雲豹能源公司，遭爆捐給新潮流系政治人物上百萬元台幣的政治獻金。國民黨 台北市議員游淑慧批民進黨「藏富於民」，蔡政府提出一些利多政策讓某些特殊產業獲利，之後這些特殊產業在選舉的時候再投桃報李，質疑這些變成是民進黨另外一種黨產或是金流來源。

本報系聯合報報導，民進黨立委賴品妤表示，這些事情早就在她2020年參選時，就已經全部都被講過一遍，「對於這樣子冷飯熱炒，我覺得非常遺憾」。

國民黨議員徐巧芯則質疑，賴勁麟股份僅1%竟可當董事長，賴品妤表示，民間企業一直都是如此。她強調，針對父親的部分，大家一直有大量的不實言論，並表示如果真的有任何具體的不法的事證，都歡迎提出檢舉。

台北中國時報報導，有媒體追問，外界質疑的不是有無違法問題，而是賴勁麟掛名19家綠能 公司負責人，與台電綠電有無利益輸送？賴品妤不悅地表示，對於這樣的選舉操作，她覺得非常遺憾。

據報導，不具名會計師表示，通常董事長持股少，一是董事長可能有其他投資公司或家族支持他，所以可實質控制該公司；另種則是本身為名人或親友是名人，靠的是「人脈」吃得開，也就是俗稱「門神」。倘若董事長坐領「高額」董監酬勞，就容易被外界批評為「酬庸」，這狀況在上市櫃公司很常見。