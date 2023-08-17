館長控開槍 點名陳明文、余天 綠要告誹謗

館長15日直播驚爆，2020年他遭槍擊一案，是民進黨開的，民進黨反批造謠更嗆告。(取材自館長惡名昭彰YouTube頻道)

網紅「館長」陳之漢前晚透過直播指控，2020年8月遭槍擊 「我現在認定就是民進黨 開的槍，但我沒有證據」，並點名民進黨立委陳明文、余天等人，稱搜尋關鍵字就可了解案情。民進黨發言人張志豪表示，陳之漢所言全非事實，將提告誹謗。

張志豪說，陳之漢所言全都不是事實，當然不會有證據，有的只是其個人的想像，但想像不能當成造謠、誹謗的證據；大選律師團在完成蒐證後對陳之漢提告誹謗，絕不姑息惡意造謠。

針對陳之漢再度指控陳明文曾替寶和會成員辦理增見，陳明文說，為選民辦理增見只是選民服務，不是特見，增見的准駁由看守所或監獄 決定，之前已當面跟陳之漢說明，他不認識寶和會。

他說，當時陳之漢希望促成槍砲彈藥刀械管制條例修法，他也提出修法提案、促成委員會排審討論，最終三讀修正通過，現在選舉要到了，為什麼又硬要把他抹黑？他已不再競選連任，是要退出江湖的人，從過去讀書時期到出社會沒有混過黑道，且23歲就從政成為政治人物，「拜託館長不要再講我了。」

余天說，雖然言論自由，但是無憑無據這樣指控人不對，他跟館長其實交情滿好，還曾上館長節目兩次，不曉得為什麼要提到他的名字，館長都說沒證據還說出來。

對於館長控「金主」說，他說，什麼叫金主，胡說八道、亂講一通，每個人在跑江湖，哪個人沒有認識黑道？但不能沒有證據亂指控，館長講的什麼成員他不知道，如果館長有質疑，怎麼到現在才提出來？館長以前算中立的，不知道現在為什麼變成這樣，希望頭腦好一點，不要被利用了。

民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄說，館長指控別人開槍，然後說沒有證據，這叫做什麼指控？讓人覺得有點無厘頭。

民進黨喊告，陳之漢再度直播，質疑是他最近強打立委賴品妤，民進黨才群起反擊，更嗆「不告試看看」，希望趕快告，他才可在選前開庭，向社會大眾說這事件多無恥，他會委任前立委黃國昌擔任律師；有網友質疑館長說法，他要網友搜尋相關關鍵字，「什麼惡心的結構，這群人之惡心，台灣就這樣被黑幫綁架，民進黨只是小弟而已」。