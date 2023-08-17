最新民調 侯友宜21.9%超車柯文哲21.7% 賴清德35.7％

民進黨總統參選人賴清德（左）、國民黨總統參選人侯友宜（中）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）。（本報資料照片）

美麗島電子報16日公布最新民調，在三強競逐情況下，民進黨總統參選人賴清德 獲35.7%支持度，而原本一直處於墊底的國民黨總統參選人侯友宜 獲21.9%支持度，民眾黨總統參選人柯文哲 則以21.7%支持度墊底，不投票或者投廢票為6.2%，未明確回答占14.5%。

美麗島電子最新民調顯示。資料來源／美麗島電子報

調查顯示，侯友宜與柯文哲出現黃金交叉，侯些微領先柯，這更是侯5月獲徵召參選以來首度於在野勢力領先。由於此份民調進行時間與新竹市長高虹安遭起訴時間重疊，柯文哲的支持度是否因此遭拖累，仍有待觀察。

但若鴻海集團創辦人郭台銘加入戰局，民調顯示，賴清德34.8%、侯友宜18.9%、柯文哲18.9%、郭台銘12.9%墊底；與上月民調相比，賴清德上升1.7個百分點，侯友宜上升1.6個百分點，柯文哲下跌1.8個百分點，郭台銘則微幅上升0.1個百分點。由此可見，郭台銘參戰後，侯友宜及柯文哲與賴清德的差距為15.9個百分點，比三腳督情況下的差距13.8個百分點來得更高，顯示郭台銘參選會讓賴清德地位更穩固。

與上月的美麗島電子報民調相較，賴清德支持度35.7%，小幅提升0.6個百分點，侯友宜支持度回升2個百分點，柯文哲跌2.3個百分點。侯友宜在泛藍支持度上升1.1個百分點，柯減少0.1個分點，可看出藍軍有歸隊趨勢。

侯柯易位的原因可從交叉分析中發現，柯文哲8月初身陷仇女爭議，其女性支持度也從21.3%降到18%，20歲到29歲的青年票從40%掉到36.5%，下降3.5個百分點；反觀侯友宜的青年票從6.5%提升至13.5%，多一倍以上。

民調亦針對「最不希望誰當選」進行調查，當中郭台銘僅獲12.1%表現最佳，其次是侯友宜12.6%，再來是柯文哲17.7%，至於賴清德則是27.3%。由此可見，最多民眾不能接受賴清德當選，而郭台銘則是最少人討厭。

不過，與上月相比而言，不希望賴清德當選的民眾比率下降了1.8個百分點，侯友宜亦下降了3.5個百分點，柯文哲維持平盤，郭台銘則小幅減少了0.5個百分點。