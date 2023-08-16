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賴清德：無論「疑賴論」或「疑美論」 都企圖影響大選

記者丘采薇／巴拉圭亞松森市即時報導
副總統賴清德出訪巴拉圭與媒體茶敘。（記者丘采薇／攝影）
副總統賴清德出訪巴拉圭與媒體茶敘。（記者丘采薇／攝影）

副總統賴清德出訪巴拉圭，今天與媒體茶敘。被問到這次過境美國，是否因選舉逼近一直受干擾？賴清德說，有些人會刻意去講他沒辦法經過東部，或說他沒辦法去華府，規格就降低，及僑宴只能閉門等，都不是事實；他也說，無論「疑賴論」或「疑美論」或中國用文攻武嚇，都是企圖影響這次大選。

賴清德說，他要強調，這次過境在美國政府來看，相當平常，過去國民黨執政，總統、副總統過境有一定的慣例，民進黨執政，總統、副總統過境也有一定的慣例，其實大家都可以看得出來，都是循往例來辦理。

賴清德說，他是從紐約來到巴拉圭，回去會經過舊金山再回到台灣，這跟過去他兩次來到美國都一樣，2020年他是副總統當選人，到美國參加祈禱早餐會；2022年去宏都拉斯也是這樣，並沒有變化。

賴清德說，有些人會刻意去講他沒辦法經過美國東部，或說他沒辦法去華府，規格就降低，這都不是事實。有人說他只能閉門僑宴，但大家都經歷過了，並不是閉門，是公開、可以報導，他還去看了棒球，所以並不如他出發前有一些人刻意放出來的消息。

媒體也問，以棒球場上攻守來說，賴清德應該扮演哪一個位置的角色？賴清德說，有時候恐怕很難用單一角色來詮釋所有事情，他以前打少棒是捕手，要協助投手投球，配球、打暗號，讓投手安心投球，捕手也必須指揮內野防守，若面臨右打強打者，球可能會往左外野去，所以內野跟外野防守都要移到左外野。另外他還要做戰術牽制，可能他會下暗號給投手，因為可能一壘跑者會盜壘或打帶跑，所以他會下暗號讓投手投一個外角直球，讓對方打不到。

賴清德說，捕手在一場球賽中非常重要，他也是會扮演捕手角色，讓各行各業好好發揮，為國家好好作出貢獻，但有時候一個國家的領導人，也必須站上投手丘去投球，有時候恐怕也要去外野，甚至有時候幫忙撿球都要，會有不同身分，任務，很難用一個守備位置詮釋所有事情。

賴清德 華府 舊金山

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