傳郭台銘副手想找韓國瑜妻子 藍委：不認為李佳芬會接受

傳出鴻海創辦人郭台銘，有意找高雄市前市長韓國瑜（右）夫人李佳芬（左）任副手。（本報資料照片）

鴻海創辦人郭台銘 近期動作頻，儼然為預備獨立參選的態樣，傳出挺郭派有意找高雄市前市長韓國瑜夫人李佳芬 ，擔任副手，引發熱議。國民黨 立法院黨團總召曾銘宗今表示，國民黨一定會團結可團結的力量，打贏2024大選。

曾銘宗表示，郭台銘過去多次講，假設國民黨沒有徵召他，他會支持國民黨總統參選人侯友宜。郭台銘是台灣少數能夠站上世界舞台的世界級企業家，相信他說話算話，至於會不會宣布獨立參選，後續則需要密切關注。

曾銘宗提到，外傳郭台銘會找李佳芬擔任副手，過去各界對李的評價很高，但是否真的有找李，李會不會接受，無法替李做出評論。不過，國民黨一定會團結一切可團結的力量、個人和團體，打贏2024大選，讓國民黨重返執政。

有國民黨立委分析，從現實來看，郭台銘獨立參選基本上不會上，他不認為李佳芬會接受。

另有藍營幕僚認為，李佳芬接受的機會不高，因為如此等同讓韓國瑜當罪人，國民黨會失去整合的可能，知識藍本就對韓不太滿，李如果真接受郭台銘的召喚，恐讓知識藍全面反韓。另一方面，在此時有郭台銘找李佳芬當副手的消息傳出，也可能讓韓國瑜正式表態不挺郭。