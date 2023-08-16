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藍白齊轟：綠能發電變綠營發財 陳建仁：別抹黑

台灣新聞組 ／台北16日電
「綠能發電」藍白批變成「綠營發財」。示意圖。(本報資料照片)
「綠能發電」藍白批變成「綠營發財」。示意圖。(本報資料照片)

國民黨總統參選人侯友宜昨天表示，人民最痛苦的，莫過於缺電，現在被質疑的弊案，也是民進黨讓「綠能發電」變成「綠營發財」。

侯友宜昨晚出席漁會造勢場合時，進一步批評中央政府能源政策，指太陽光電、魚電共生，破壞生態，並形成競爭，造成中南養殖業漁民的生計問題；不能因為單一能源政策造成生態破壞，造成養殖業漁民大家都哀哀叫。

民進黨立委賴品妤父親賴勁麟擔任綠能企業董事長，還掛名其他18家企業代表人，連日來引發爭議。民眾黨總統參選人柯文哲昨晚在臉書批評，蔡政府能源政策孤注一擲，押寶天然氣發電，造成台電鉅額虧損，更製造國安風險；再生能源發展牛步，讓「綠能蟑螂」風光無限，卻讓停電成為民眾的恐懼、企業的顧慮，他若當選總統，會掀出這些政府公權力與地方勢力共構的「綠能複合體」，能源轉型不該淪為黑金溫床。

柯文哲指出，6年前的815，台灣發生大規模無預警停電，2018年8月監察院糾正中油公司，指當時中油維修人員在大潭發電廠天然氣計量站更換電源供應器時，不慎導致天然氣供氣中斷、大潭發電廠六部機組跳機，才造成全台無預警大停電。

柯批評，蔡政府單方押寶天然氣發電，不但與2050淨零碳排趨勢背道而馳，也增加能源供應的不穩定與國安風險，再生能源發展牛步，更讓「綠能蟑螂」勾結把持龐大利益，讓台電債台高築，把台灣一步一步推向懸崖邊緣。他若當選總統，絕對不再讓政客及地方勢力勾結，拿納稅人的錢「劫貧濟富」，也不可放任尋租土地發展光電、使各種弊端叢生。

國民黨主席朱立倫也說，有許多人在講一句話，民進黨不是在挺綠能，而是在挺綠營的荷包，挺綠能來反核；從這次可以看到，前立委賴勁麟一個人身兼18家綠能相關企業，不管他是大股東或是大門神，都是代表綠營在這一塊，已經把所謂的「綠能」變成「只有民進黨能，別人不能」，變成綠營的大金庫，這根本是為了私人口袋，為了個人利益來反核。

行政院長陳建仁昨受訪說，綠能僅占台電成本6%，綠能發展是朝野共識，不需有不必要的謾罵，抹黑綠能發展。

至於前立委黃國昌指控行政院副院長鄭文燦與「八八會館」負責人郭哲敏、林秉文等有緊密政商關係，並指控鄭文燦配合「PGtalk」總裁林秉文在桃園捷運GE01站原址購地涉炒地皮。鄭文燦昨天表示，黃國昌多次看圖編故事抹黑，他已委請律師完成提告。

圖為雲豹能源掛牌上市，董事長賴勁麟出席。(記者曾吉松／攝影)
圖為雲豹能源掛牌上市，董事長賴勁麟出席。(記者曾吉松／攝影)

綠能 民進黨 天然氣

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