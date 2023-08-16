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新聞評論／「非核家園」如何從趕時髦變逆潮流

聯合報社論
蔡政府在2016年訂出2025年非核家園的目標，近期經濟部卻做出修正，將再生能源發電占比調降至15.1%。示意圖。(本報資料照片)
蔡政府在2016年訂出2025年非核家園的目標，近期經濟部卻做出修正，將再生能源發電占比調降至15.1%。示意圖。(本報資料照片)

蔡總統的能源轉型政策高舉「反核」大旗，曾顯得意氣風發。但推動７年下來，因頻頻跳電、斷電而引發缺電疑慮，又因搶建各種能源設施引發地方人士抗爭；「非核家園」的目標和手段是否合理，不斷受到質疑。更準確地說，非核家園目前最大的問題其實不在核能立場之爭，而在違反了國際社會的「減碳」潮流，若不及時修正，台灣將付出極大的代價。

蔡總統能源政策錯誤的第一步，是把「反核四」無限上綱為「反核能」，從而勾勒出「非核家園」的美麗新世界。為了達成「非核」，政府憑藉著有限的知識和頑強的意志，開始胡亂拼湊達成路徑，包括原本運作無虞的核電廠也要限期關掉。為了填補龐大的基載核電所留下的空缺，蔡政府天馬行空地決定將天然氣發電比重提高到50％；表面上看似合理，宣稱天然氣比燃煤「乾淨」，它卻忘了燃氣和燃煤同屬「化石燃料」，都是排放二氧化碳的元兇。

最近獲得「唐獎」永續獎的美國哥倫比亞大學教授薩克斯即批評，台灣設定燃氣50％、燃煤30％的目標，是「即興演出」。他更直言，「燃氣並非減碳選項」，台灣決定廢核卻沒有減碳計畫，相當不智，會讓永續蒙羞。這些建議，一語道破蔡總統能源政策的核心錯誤：為了地球及環境的永續，目前全球努力的目標是放在「減碳」，而不是「反核」。燃氣電廠的碳排量雖只有燃煤電廠的一半，但核能電廠則是「零碳排」：蔡政府選擇用燃氣來替代核能，絕對是開倒車的行為。

一項合理的決策，須取決於各種選項的相對利弊，作出綜合判斷。舉例而言，就經濟面看，燃氣和燃煤比核能貴了兩倍多。就環保面看，核能是零碳排，燃氣電廠是每瓩小時排放400公克二氧化碳，燃煤是每瓩小時800公克。因此，不論就成本面或環保面看，核能都是優於燃氣或燃煤的更佳選項。但蔡政府為了反核，本末不分把更乾淨、更便宜的核能妖魔化，不惜冒缺電風險淘汰核電，卻指不出合理可行的替代道路。

西方有一句諺語說：「不要把嬰兒和洗澡水一起倒掉。」意思是，你幫嬰兒洗澡，最後該倒掉的是洗澡水，而不是嬰兒。蔡總統的能源政策，則犯了「倒掉嬰兒」的錯誤：因為太想拋棄嫌惡的核能，卻連同自己應提供人民充足電力及乾淨環境的責任都丟掉了。蔡政府的「非核家園」概念，起於40年前「反核四」種下的政治情結，以為反核標誌著非凡的偉大理想。殊不知，在對抗極端氣候及淨零救地球的思潮下，核電已被許多國家視為「綠能」，減碳則成全球努力的新趨勢；但民進黨還沈溺在40年前的老套，如何把台灣帶向未來？

在反核議題上，民進黨曾經引領潮流，曾經暢談時髦。但如今，當全球潮流轉向，新思維來到了「減碳」，蔡政府才發現自己掛在「非核家園」的高調上，下不來了。蔡總統明年就要卸任，但她的能源政策將把全民晾在何地？(節錄自聯合報社論)

減碳 民進黨 天然氣

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