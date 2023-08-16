有利高虹安沒查？立法院：檢方未要求說明

新竹市長高虹安遭起訴。 (本報資料照片)

新竹市長高虹安在立委任內涉嫌詐領助理費被起訴，有無政治力介入司法引發熱議。有律師投書媒體指出，前立委吳成典案最後無罪定讞，判決書援引立法院秘書處的函釋成為關鍵之一。不過，立法院秘書處昨天表示，這次沒有收到地檢署要院方函文說明的要求。

北檢昨回應，檢方偵辦高虹安案時，的確未向立法院秘書處調取前立委吳成典案的函釋，因為每個個案態樣不同，不能一概而論；且就算有調閱相關函釋，也不能拘束檢察官的認定。

高虹安在去年九合一選前被周刊爆出「助理門」事件，親上火線舉行記者會，她援引金門縣前立委吳成典涉詐領公費助理薪資案的判決書內容指出，立法院在此案訴訟期間，三度函稱公費助理聘用為勞雇契約，助理工作職掌、範圍、時間，可否兼職或由他人代勞，都由立委自行決定。

吳成典擔任金門縣立委期間，遭控涉嫌聘用人頭助理，不當取得台幣595萬元(約18萬6681美元)助理費，遭檢方具體求刑15年，2012年無罪定讞。

新竹市長高虹安前天遭台北地檢署提起公訴，有人指高涉貪不認罪，恐會與北市前議員童仲彥一樣入獄；高虹安昨回應，童仲彥的助理是人頭助理，她的助理都是實質助理，且付出勞務取得助理費，兩者並不相同。

高虹安昨再透露，上月邀美國大聯盟ＭＬＢ場務專家開挖新竹棒球場，分析報告前天已送達市府，初步看了一下，「只能說不是很妙」，會盡速對外公布。

高虹安昨到新竹市天公壇參拜，媒體問及新竹棒球場改善狀況與進度，她說美國大聯盟的報告前天已送達市府，由於是全英文，已請專業廠商翻譯，詳細內容還要與專家討論。

高虹安說，大聯盟廠務專家提供的報告非常專業，包括土壤檢測 及比對，還有整個棒球場內的土層，每層狀況和排水情形都做詳細分析。

她相信，若要把棒球場做好，並獲得國際認可，這分報告非常重要，市府絕對會認真檢視內容。