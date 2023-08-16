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東方領袖講座談願景 侯友宜喊話：台海安定企業大賺錢

記者張睿廷、陳秋雲、林佩均、游振昇、黃仲明／台北16日電
國民黨總統參選人侯友宜15日晚出席「東方領袖講座」，以「2024經濟再出發的國家備忘錄-台灣永續、台海安定、布局全球」為題演講。（記者林俊良／攝影）
國民黨總統參選人侯友宜15日晚出席「東方領袖講座」，以「2024經濟再出發的國家備忘錄-台灣永續、台海安定、布局全球」為題演講。（記者林俊良／攝影）

國民黨總統參選人侯友宜昨天參加「東方領袖講座」，以「2024經濟再出發的國家備忘錄」為題，與百位上市櫃公司代表分享對台灣經濟的願景藍圖。侯表示，台海安定、台灣安全，企業就會大賺錢，2024台灣經濟再出發，讓中華民國創造不一樣全球布局的經濟產業。

鴻海集團創辦人郭台銘昨天則到台中天壽宮參拜，並參加里長聯誼會晚宴。對於「主流民意大聯盟」造勢活動一場接一場，媒體詢問是否十場後就會展開連署參選？郭台銘表示，要走遍台灣各個角落，聽取主流民意，再做最後決定，「民意聽完自然水到渠成」。

侯友宜昨天在「東方領袖講座」表示，只要台海穩定，企業就有機會更繁榮，否則將會面臨很大的挑戰，讓原本的優勢被取代；因此兩岸之間必須在平等、尊嚴、對等的方式下進行務實的交流，以此重啟互信機制，降低彼此之間的衝突，建構密切的往來。除此之外，不能一直強調「台灣有事，大家都有事」，一定要自立自強，在國防軍備能力上強化，並結合科技提升，與民主制度聯盟的國家共同合作。

侯友宜與國民黨主席朱立倫，昨到立法院參加國民黨青年團主辦的「模擬立法院」營隊開幕，與一百多位青年互動交流。侯友宜宣示，當選後一定會履行承諾，依憲法到立法院向代表民意的國會，做國情咨文報告，讓全國民眾知道，未來的總統，要把國家帶到哪裡去。

針對憲法法庭判連身條款合憲，侯友宜也表示，他反對廢除死刑，該做的事就要做，這是他一向的態度。

侯友宜 國民黨 郭台銘

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