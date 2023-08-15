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朱立倫喊「大局為重」 郭台銘：為中華民國大局

台灣新聞組／台北15日電
鴻海創辦人郭台銘（左）14日到彰化縣參加北斗鎮新任鎮長顏宏霖（右）就職典禮，並送給顏宏霖關公木雕表達祝賀。（記者林宛諭／攝影）
鴻海創辦人郭台銘（左）14日到彰化縣參加北斗鎮新任鎮長顏宏霖（右）就職典禮，並送給顏宏霖關公木雕表達祝賀。（記者林宛諭／攝影）

鴻海創辦人郭台銘昨在彰化縣議長謝典林陪同下出席無黨籍北斗鎮新任鎮長顏宏霖就職典禮。日前才表示不支持郭台銘獨立參選總統的謝典林說，「連署一定會幫他（指郭）連署，連署等於支持。」

國民黨主席朱立倫昨天也在彰化走透透，他說，每一位熱愛中華民國的國民都要以中華民國為大局，如果因分裂讓民進黨躺著當選，那真是傷害中華民國，應放下小我，以大局為重。

顏宏霖在補選競選期間，謝典林曾陪同郭台銘為顏站台，郭昨贈顏一尊木雕關公。郭台銘致詞表示，送木雕關公代表「要忠於國家，而不是忠於政黨」。郭說，關公是武財神，希望讓大家能賺更多錢、鴻圖大展；他也意有所指，台灣與全世界的人民是需要能拚經濟的政治領袖。

媒體詢問，對於朱立倫「要以大局為重」的看法，郭台銘連二聲回覆說「為中華民國的大局」。對於是不是要在8月23日宣布參選總統，郭笑而不答。

國民黨總統參選人侯友宜14日中午與卸任立委便當會，交流選戰意見，並聘請他們擔任特別顧問。侯友宜表示，雖然當前面對各種挑戰，但必須堅定信念與步伐，少說多做，用行動來展現團結，希望大家都能夠成為他的分身，大家一起拚，共同打贏選戰。

國民黨中央考核紀律委員會昨天發函苗栗縣前縣長徐耀昌及苗栗縣黨部，就徐耀昌10日參加鴻海創辦人郭台銘舉辦的「主流民意大聯盟」苗栗場造勢晚會，公開站台並發表「下架國民黨」等不當言論，函請當事人陳述意見，並請地方黨部進行瞭解，蒐集地方黨員同志及媒體反映意見，以供考紀會後續處理參考。

中華民國 郭台銘 國民黨

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