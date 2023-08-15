黑白集／賴清德的能源政策呢？

民進黨總統參選人賴清德表示，台灣其實不缺電。（本報資料照片）

侯友宜發表能源政策後，柯文哲也跟進，兩人不約而同將核能納入能源選項。對此，民進黨反酸「侯參選人打臉侯市長」，批柯、侯是「為擁核喊缺電」，不負責任。但民眾也想問：參選人中唯一未提能源政策的賴清德 ，有何具體主張？

賴清德談到能源，迄今只有防衛。他一方面說「台灣不缺電」，又說「非核家園不變」，似乎想「蔡規賴隨」。但另一方面，他又稱緊急時「啟用停止運作的核能機組」，反核立場已有鬆動，相當矛盾。綠營批評侯、柯，自己卻說不清楚。

此次大選，能源議題受到的關注甚至超過統獨和兩岸議題，其來有自。蔡政府執政七年多，「非核家園」神主牌高掛，卻屢傳缺電跳電，減碳 則一事無成，再生能源廿％的目標也已跳票下修。不計核四認列虧損，台電今年虧損累計將超過四千億，破產危機已在眼前。

此外，「綠電」的種種黑幕，也不斷被揭開。弊案頻傳不說，新潮流大老賴勁麟的「雲豹能源」，數年內成綠電龍頭，被譏為「台電跌倒，雲豹吃飽」。其女綠委賴品妤的「十九萬存款」，對比賴勁麟的「十八家綠能 公司董事長」，更顯諷刺。賴清德身為新系要角，難道不必面對？

賴清德提不出完整能源主張，並不讓人意外。蔡英文的政策扭曲變形，換賴清德接手，救得回來嗎？