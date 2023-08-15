我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

幾乎趕上科技業 UPS送貨司機年薪漲至17萬

罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多

藍批民進黨綠能政治資本金流 諷雲豹能源投資眼光準

記者劉宛琳／台北15日電
民進黨立委賴品妤。（本報資料照片）
民進黨立委賴品妤。（本報資料照片）

國民黨桃園市議員凌濤與國民黨台北市議員柳采葳14日舉行記者會，質疑民進黨立委賴品妤為父親賴勁麟的雲豹能源公司政治反核，綠營對國民黨總統參選人侯友宜能源政策的反擊，可看出民進黨背後綠電利益結構的錯綜複雜。民進黨不該選擇賴家利益，忽略國家利益。

凌濤表示，台電因民進黨錯誤能源政策，過去兩年虧損近5000億(台幣，下同，約156億6400萬美元)，還要用人民納稅錢彌平補助3000億，反觀雲豹能源靠綠能政策營收攀上百億，頗為諷刺。賴勁麟旗下20家公司，2018年到2022年政治獻金的總額778萬，包括雲豹能源385萬、京承能源310萬、雲電能源捐10萬，賴個人捐贈73萬。

凌濤說，這778萬政治獻金，投資新潮流多人，包括民進黨市議員顏若芳、戴瑋姍跟顏蔚慈等人，民進黨立委賴瑞隆就拿了100萬，還有未能當選的總統府秘書長林佳龍，當年選新北市長只獲捐10萬、張銘祐未當選也只獲得5萬，整體捐贈高達八成五都捐給民進黨，當選率高達84%，覺得機會低的就捐比較少，投資相當精準。

凌濤指出，賴勁麟先前擔任神腦國際董事長，賣手機轉去買光電，雲豹能源發新聞稿表示賴持股不到1%，令人質疑持股不到一趴能當董事長，難道圖的是賴的政商關係，難道是要他來當門神，這都是民進黨還有賴勁麟無可迴避的責任。

柳采葳表示，賴瑞隆獲捐100萬，賴長期在立院經濟委員會，主責監督台灣電力、能源，賴瑞隆甚至在第十屆的第2會期跟第6會期擔任經濟委員會召集委員，不免讓人質疑其中關係，賴瑞隆或賴勁麟都必須出面說清楚。

民進黨 國民黨 投資

上一則

「連身條款」判合憲 35死囚翻盤失敗

下一則

冷眼集／高虹安起訴書太八卦 公權力自毀形象

延伸閱讀

國民黨高雄相挺大會旗海飄揚 侯友宜重話批綠打白

國民黨高雄相挺大會旗海飄揚 侯友宜重話批綠打白
父掛名多家能源公司 綠委賴品妤反核挨批捍衛家族財路

父掛名多家能源公司 綠委賴品妤反核挨批捍衛家族財路
新聞評論／綠鯊圍剿下，柯文哲餵鯊秀還能撐多久？

新聞評論／綠鯊圍剿下，柯文哲餵鯊秀還能撐多久？
批鄭文燦爭取前瞻成負擔 藍指竹圍遊艇碼頭如豆腐渣

批鄭文燦爭取前瞻成負擔 藍指竹圍遊艇碼頭如豆腐渣

熱門新聞

3歲的哈士奇「Yuma」日前闖禍，被抓到警局做筆錄，飼主蘇小姐拿起事故聯單訓斥，Yuma一臉厭世。圖／蘇小姐提供

哈士奇成交通事故「當事人」 女主人訓斥網友笑翻

2023-08-12 14:50
陳志強（右）、錢帥君曾交往過三年。(本報系資料照)

洗錢大亨自泰國押解回台 女友名模錢帥君動態受矚

2023-08-10 11:33
程男在自費出版的書中寫下前妻結婚以前已經不是處女身分，遭前妻怒告。記者黃羿馨／攝影

出書爆前妻風流史「非處女」 台83歲退休經理判拘役罰款

2023-08-08 15:59
郭台銘（圖）副手人選，傳謝典林系統鎖定韓國瑜夫人李佳芬。（記者黃仲裕／攝影）

郭台銘副手傳鎖定「她」 進可攻退可守

2023-08-16 02:25
財政部公布7月進出口統計，出口衰退已「連11黑」。圖為高雄港貨櫃港船隻。（本報資料照片）

新聞評論／台進出口亞洲最差 別假裝榮景一片充闊撒錢

2023-08-11 02:27
傳出鴻海創辦人郭台銘，有意找高雄市前市長韓國瑜（右）夫人李佳芬（左）任副手。（本報資料照片）

傳郭台銘副手想找韓國瑜妻子 藍委：不認為李佳芬會接受

2023-08-16 00:18

超人氣

更多 >
7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖

7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖
好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚

好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚
華女離奇失蹤／失聯夜11秒詭異視頻曝光 在求救？

華女離奇失蹤／失聯夜11秒詭異視頻曝光 在求救？
4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢

4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢
加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現