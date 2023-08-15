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冷眼集／高虹安起訴書太八卦 公權力自毀形象

記者 蔣永佑
台北地檢署檢察官起訴高虹安。(本報資料照片)
台北地檢署檢察官起訴高虹安。(本報資料照片)

歷經9個月偵辦，台北地檢署昨天偵結、起訴新竹市長高虹安於立委期間涉嫌詐領助理費的案子。各界對結果並不感意外，看完檢察官的起訴書卻很意外，因為當中揭露了大量檢察官挾國家公權力所查出，與案情無關的私人背景、訊息，檢方或許是欲塑造高虹安貪婪形象，但外人眼中卻似抄家滅族式的公然爆料。

民代因詐領助理費遭檢方起訴案不勝枚舉，但檢察官起訴書往往僅交代涉案民代、配合的助理或人頭以何種手法詐領，特定時間內犯罪所得為何、為何無法視為公用、相關被告是否承認犯罪，當媒體為了新聞報導試圖打聽有無背景、花絮，常得到檢察官一句「與案情無關」的制式回答。

台北地檢署公布的高虹安起訴資料，完整揭露高虹安立委月薪19萬餘元(台幣，下同，約5960美元)、立院問政費用7萬餘元的收入及1200萬元存款訊息，其中，永齡基金會每月支付10萬元給歷久網路媒體公司以協助高虹安從事立委職務的訊息都揭露，若相關金援涉及不法理應查辦，若無關於犯行，攤在陽光下的用意何在？

以往檢方起訴民代，幾乎沒看過揭示被告多餘身家背景的例子，檢方為了避免捲入政治口水甚至絕口不提，專注聚焦在案情，但到了高虹安身上，這些「與案情無關」的資訊，卻成了可以公開寫在起訴書上的偵查資訊。別讓外界質疑檢方為求將高虹安定罪，不惜犧牲司法形象。

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