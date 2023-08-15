高虹安：才將棒球場案移送監院 起訴時間點可疑

新竹市長高虹安被依貪汙罪嫌起訴，她質疑兩周前剛完成棒球場案行政調查移送監察院，時間點令人懷疑。圖為7月她偕專家檢視球場。(圖：新竹市府提供)

新竹市長高虹安被北檢依貪汙罪嫌起訴，她昨天舉行記者會批檢方起訴內容「荒唐、荒誕不經」，還質疑兩周前剛完成前市長林智堅 棒球場案行政調查報告移送監察院，此時起訴的時間點令人懷疑。

高虹安說，檢警偵辦初期，相關訊息不斷外洩，連她接受偵訊選擇的便當種類都被洩漏給媒體或特定人士大做文章；檢方早就認定要起訴她，相關訊息透過名嘴、網路爆料帶風向，試圖操作輿論風向、形塑她的罪犯形象，完全違背偵查不公開原則。她說，檢方的心證要基於事實，若能像她的案子一樣選擇性揭露，讓她在社會上人格毀滅，已成為台灣史上偵查不公開最典型的笑話。

她表示，今年4月應訊，檢察官盧慧珊曾說本案有多處需要訊問、說明和釐清之處，5月時她也請律師再次發函表達願意再次出庭說明案情，卻不見檢方的傳訊；她提出重要且有利證據，起訴新聞稿中隻字未提，甚至有很多荒誕不經內容、很多情緒用語，顛覆她所看過的貪汙案例，「檢方草率偵結、刻意迴避被告有利事證，如果貪汙可以這樣判，就是史無前例第一件了」。

她說，新竹市府去年起陸續收到監察院與審計部新竹市審計室來函共14次以上，要求市府調查新竹棒球場案相關人員缺失，並進行責任檢討。市府參照監察院、審計部資料進行內部行政調查，7月28日將全案移送監察院，認定缺失人員包含前市長林智堅，考量全案政治影響過高而沒發新聞稿說明，豈知她在短短兩周後遭檢方起訴，不難聯想時間點的敏感性。

針對國會辦公室公積金制度，高虹安澄清絕非她原創或設計，乃依據前行政主任黃惠玟過去任職李俊俋立委辦公室經驗，由黃主動建議而來；黃認為辦公室零用金制度運作合乎規範，並無不法，也向立法院人事處和任職監察院的丈夫再三確認。她強調，任職立委期間絕無強制要求助理繳交任何捐款，更無保管與支配零用金款項。

高虹安說，立委辦公室助理工作繁重，人事聘用費用報滿已是常態，助理費預算 執行率長年高達97%，多數助理實際工作時數遠超過加班時數上限亦屢見不鮮，相關指控對實際付出勞動者並不公平。