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高虹安：才將棒球場案移送監院 起訴時間點可疑

台灣新聞組／新竹15日電
新竹市長高虹安被依貪汙罪嫌起訴，她質疑兩周前剛完成棒球場案行政調查移送監察院，時間點令人懷疑。圖為7月她偕專家檢視球場。(圖：新竹市府提供)
新竹市長高虹安被依貪汙罪嫌起訴，她質疑兩周前剛完成棒球場案行政調查移送監察院，時間點令人懷疑。圖為7月她偕專家檢視球場。(圖：新竹市府提供)

新竹市長高虹安被北檢依貪汙罪嫌起訴，她昨天舉行記者會批檢方起訴內容「荒唐、荒誕不經」，還質疑兩周前剛完成前市長林智堅棒球場案行政調查報告移送監察院，此時起訴的時間點令人懷疑。

高虹安說，檢警偵辦初期，相關訊息不斷外洩，連她接受偵訊選擇的便當種類都被洩漏給媒體或特定人士大做文章；檢方早就認定要起訴她，相關訊息透過名嘴、網路爆料帶風向，試圖操作輿論風向、形塑她的罪犯形象，完全違背偵查不公開原則。她說，檢方的心證要基於事實，若能像她的案子一樣選擇性揭露，讓她在社會上人格毀滅，已成為台灣史上偵查不公開最典型的笑話。

她表示，今年4月應訊，檢察官盧慧珊曾說本案有多處需要訊問、說明和釐清之處，5月時她也請律師再次發函表達願意再次出庭說明案情，卻不見檢方的傳訊；她提出重要且有利證據，起訴新聞稿中隻字未提，甚至有很多荒誕不經內容、很多情緒用語，顛覆她所看過的貪汙案例，「檢方草率偵結、刻意迴避被告有利事證，如果貪汙可以這樣判，就是史無前例第一件了」。

她說，新竹市府去年起陸續收到監察院與審計部新竹市審計室來函共14次以上，要求市府調查新竹棒球場案相關人員缺失，並進行責任檢討。市府參照監察院、審計部資料進行內部行政調查，7月28日將全案移送監察院，認定缺失人員包含前市長林智堅，考量全案政治影響過高而沒發新聞稿說明，豈知她在短短兩周後遭檢方起訴，不難聯想時間點的敏感性。

針對國會辦公室公積金制度，高虹安澄清絕非她原創或設計，乃依據前行政主任黃惠玟過去任職李俊俋立委辦公室經驗，由黃主動建議而來；黃認為辦公室零用金制度運作合乎規範，並無不法，也向立法院人事處和任職監察院的丈夫再三確認。她強調，任職立委期間絕無強制要求助理繳交任何捐款，更無保管與支配零用金款項。

高虹安說，立委辦公室助理工作繁重，人事聘用費用報滿已是常態，助理費預算執行率長年高達97%，多數助理實際工作時數遠超過加班時數上限亦屢見不鮮，相關指控對實際付出勞動者並不公平。

林智堅 預算

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