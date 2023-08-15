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記帳方式與高虹安一樣？檢分案調查李俊俋

台灣新聞組／台北15日電
檢方懷疑李俊俋的帳目也有疑問，簽分另案偵查。(本報資料照片)
檢方懷疑李俊俋的帳目也有疑問，簽分另案偵查。(本報資料照片)

新竹市長高虹安因立委助理酬金、加班費虛報被依貪汙罪嫌起訴，時任立委辦公室主任黃惠玟證詞相當關鍵；她曾擔任勞動部政務次長李俊俋的國會助理，聲稱當年幫李記帳的方法與幫高相同，檢方懷疑李的帳目也有疑 問，簽分另案偵查。

李俊俋回應，2020年2月卸任立委時，黃惠玟也同時離職，去年高案爆發後他就說得很清楚，立委辦公室絕無公積金制度。李俊俋說，迄今未接獲檢調查詢，希望高虹安不要扯東扯西，認真面對司法。

高虹安2020年出任立委因接手李俊俋立委辦公室，延攬原任李俊俋國會辦公室主任黃惠玟為辦公室主任，自己再聘其他助理。

據了解，高虹安出庭應訊時否認涉貪，將罪責推給辦公室助理，高虹安對外的每句澄清都製造助理的心理壓力，檢察官心戰喊話曉諭助理共犯，將黃惠玟轉以擬「汙點證人」模式問訊，獲致重要心證。

綽號「小兔」的黃惠玟媒體出身，第一時間即認罪提供幾百筆內帳及單據供查證，且沒有委任律師辯護。黃惠玟偵查中5次出庭，備齊資料說明高虹安如何主導費用報支，檢方認為，高涉案時是立委，與黃女有「上對下」職場關係，黃女也犯重罪，但僅聽命行事，高更具可責性，因此，檢方指高「犯後態度不佳，卸責予助理」，指黃女「態度良好，無獲得犯罪所得」，請法官減刑。

由於黃女證稱協助高虹安管理人事、會計沿襲幫李俊俋的舊制，幫高記帳與幫李記帳沒有不同，檢察官認為，如果記帳科目一樣，李俊俋的立委辦公室過去的帳目也有調查必要，於高虹安案偵結後簽分「他」字案再偵辦李。

高案究竟是個案或通例？曾任國會助理的國民黨立委李德維表示，公積金制度在立委辦公室所在多有，但絕大多數都是立委自掏腰包，比較少聽到由助理繳交所得，目前高虹安案看起來好像是助理出、立委沒出，但他不覺得高虹安有犯意。

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