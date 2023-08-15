助理費官司 地方議員血流成河 立委多閃過

新黨主席吳成典擔任立委期間，被控聘用妻子擔任助理、妻子又委託親友掛名公費助理，不當取得595萬元助理費，起訴求刑15年，2012年無罪確定。（本報資料照片）

國民黨 前立委關沃暖及吳成典、民進黨 立委陳瑩及前立委王雪峰等人，都曾被控詐領助理費，但相較地方議員「血流成河」，立委多半全身而退，前立委李慶華因開庭不到被通緝 。

民進黨平地原住民立委陳瑩2006年遭爆丈夫周世川掛名公費助理，實際上長年在國外念書，以人頭助理詐領助理費。不過檢方採信陳瑩說法，認為周世川雖在美國念博士班，但經常往返台美協助工作，並非詐領助理費，處分不起訴。

檢方也曾調查王雪峰，發現她曾聘用公婆在內的親人擔任助理，不過北檢認為王雪峰只是便宜行事，沒貪汙犯意，處分不起訴。

新黨主席吳成典擔任立委期間，被控聘用妻子擔任助理、妻子又委託親友掛名公費助理，不當取得595萬元助理費，起訴求刑15年，2012年無罪確定。

國民黨立委的關沃暖，是最早傳出冒領助理費用的立委，遭檢舉以人頭詐領助理薪資568萬元，且犯後態度不佳，被起訴並求刑12年。不過，此案迄今十多年，關沃暖一度被法院傳拘無著，迄今尚無判決定讞。

「七連霸」立委李慶華被檢舉在2006至2007間利用多名人頭助理詐領532萬元。此案不僅已起訴，涉案助理也被判刑，李慶華則因開庭不到被通緝至今。

民進黨前立委陳賴素美擔任桃園縣市議員期間，涉嫌以3名友人當人頭助理，詐領助理補助費700萬餘元，另將3名不知情助理以低薪高報詐得60萬餘元。陳賴在偵查中自白認罪並繳回全數不法所得，檢方今年1月依貪汙、偽造文書等罪嫌起訴，但非詐領立委助理費。