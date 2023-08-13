我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

開學在即 華人媽媽「反向海淘」買用品 只要一半價錢

好市多官網推出隱藏福利 舊電子品可換購物卡

暗諷郭台銘？侯友宜提陳進興案：當年若沒信用恐沒命

記者周宗禎、吳淑玲、李文德／台南13日電
國民黨總統參選人侯友宜12日到台南廟口開講，提到當年陳進興挾持南非武官，如果他沒有信用帶槍進入「會不會被打死就不知道了」，要讓大家知道「做人要有信任，說話算話」。（記者吳淑玲／攝影）
國民黨總統參選人侯友宜12日到台南廟口開講，提到當年陳進興挾持南非武官，如果他沒有信用帶槍進入「會不會被打死就不知道了」，要讓大家知道「做人要有信任，說話算話」。（記者吳淑玲／攝影）

國民黨總統參選人侯友宜昨二度走訪台南，且火力全開，先批民進黨執政已天怒人怨，把兩岸關係搞到快戰爭、孩子要上戰場，又以陳進興挾持南非武官案為例，指當時他若沒信用帶著槍進去，「會不會被打死就不知道」，意有所指地說「做人要有信用、說話算話」，遭部分媒體解讀是在暗酸鴻海創辦人郭台銘。侯更說，這次總統選舉最重要是國家安全，他打死不退，「在關鍵時刻勇於承擔」。

對於郭台銘近日頻頻造勢，侯友宜在台南廟口開講時說，當年陳進興挾持南非武官，他趕到現場在門外打電話給陳進興，要他不能再開槍，不能打傷裡面的人，但剛說要好好談時，突然槍聲大作，不知是陳進興緊張還是外面警察同仁緊張，雙方對開上百發子彈，他站在門口牆邊也要躲子彈，聽到裡面有人受到槍傷哀嚎。陳進興一直罵他沒有信用，他解釋沒有下令開槍，後來陳進興同意他卸下槍進到官邸。

侯友宜說，他當時若沒有信用帶槍進官邸，「會不會被打死就不知道了」，這個例子就是要讓大家知道「做人要有信任，說話算話」；還有，在「最危險的時候，叫你擔你不能不擔！」

侯友宜說，民進黨讓台灣不安全，「國家沒安全、什麼都不必講」，讓民進黨繼續執政，台灣將瀕臨險境，「我們的孩子每個都要上戰場」，我們應該讓孩子上職場而不是戰場，目前兩岸關係緊張，這幾年不對話、不交流，互相不信任，台灣最嚴重的問題是戰爭風險。

國民黨台南市黨部昨替侯友宜辦募款餐會，黨主席朱立倫出席並陪侯大進場。朱說，去年國民黨在台南不被看好下，都還能選得這麼好，民進黨這次想在台南立委全當選，「已經沒這款代誌」。

朱立倫接受媒體聯訪時表示，侯友宜這個故事很感人，千鈞一髮中為治安犧牲奉獻，這是凸顯他的忠義精神，也是正義的代表，展現忠義精神及社會大眾的信任。

侯友宜參拜台南祀典大天后宮後，民眾黨總統參選人柯文哲隨後也前往參拜，柯表示，這是今年第二次來參拜，祈求風調雨順、國泰民安，也盼望政黨和解、兩岸和平。

侯友宜 民進黨 國民黨

上一則

登記截止前縮手 柯文哲前幕僚爆柯4年前被郭台銘擺一道

延伸閱讀

民調：四腳督郭超車侯 柯文哲：代表黨參選總統到底

民調：四腳督郭超車侯 柯文哲：代表黨參選總統到底

侯友宜參拜鎮瀾宮 顏清標父子全程陪同

侯友宜參拜鎮瀾宮 顏清標父子全程陪同
北加州侯友宜後援會 成立

北加州侯友宜後援會 成立
郭台銘最適宜擔任駐美代表

郭台銘最適宜擔任駐美代表

熱門新聞

程男在自費出版的書中寫下前妻結婚以前已經不是處女身分，遭前妻怒告。記者黃羿馨／攝影

出書爆前妻風流史「非處女」 台83歲退休經理判拘役罰款

2023-08-08 15:59
台灣一名人夫趁新冠肺炎期間，擔任藥師的妻子忙碌之際搞外遇，還以妻子曾流產不適合懷孕為由，成功勸誘離婚。示意圖。（取材自ingimage）

女藥師流產忍痛答應丈夫離婚 看小三IG才驚覺他早外遇

2023-08-06 21:15
陳志強（右）、錢帥君曾交往過三年。(本報系資料照)

洗錢大亨自泰國押解回台 女友名模錢帥君動態受矚

2023-08-10 11:33
3歲的哈士奇「Yuma」日前闖禍，被抓到警局做筆錄，飼主蘇小姐拿起事故聯單訓斥，Yuma一臉厭世。圖／蘇小姐提供

哈士奇成交通事故「當事人」 女主人訓斥網友笑翻

2023-08-12 14:50
高雄市議員邱于軒遭網友霸凌罵「垃圾議員」，獲賠20萬後出招要查封網友房產。圖／取自邱于軒臉書

臉書罵議員一句「垃圾」 他因人身攻擊敗訴恐賠上房產

2023-08-06 12:07
圖為高等法院台南分院檢察署。(本報系資料照)

台商父子涉當共諜 還利誘2軍人簽「效忠自願書」洩密

2023-08-07 09:48

超人氣

更多 >
鄭州18歲高中生繼承百萬房產「半價賣掉」 原因令人傻眼

鄭州18歲高中生繼承百萬房產「半價賣掉」 原因令人傻眼
好市多官網推出隱藏福利 舊電子品可換購物卡

好市多官網推出隱藏福利 舊電子品可換購物卡
中國版雷曼風暴？中融信託暴雷引恐慌 逾期兌付483億

中國版雷曼風暴？中融信託暴雷引恐慌 逾期兌付483億
失聯華女家人澄清：金芳訂好回程票 決非留美不歸

失聯華女家人澄清：金芳訂好回程票 決非留美不歸
劉嘉玲發文洩生活狀態 面對「梁朝偉私生子」傳聞回應引關注

劉嘉玲發文洩生活狀態 面對「梁朝偉私生子」傳聞回應引關注