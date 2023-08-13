蔡正元：侯友宜背信不少 打關公誠信傷郭三分自傷七分

國民黨總統參選人侯友宜。（本報資料照片）

前立委蔡正元今天在臉書表示，國民黨 總統參選人侯友宜 以為用關公誠信做文章，可以消除鴻海創辦人郭台銘 參選的影響，這是錯誤想法。侯友宜玩過頭了，還引用黑道說法，提到不守誠信就要開槍砰砰，非常不好。侯猛打關公的誠信遊戲，實在是傷郭三分自傷七分，未來更難合作。

蔡正元說，不管郭台銘選不選，只要民眾黨總統參選人柯文哲和侯友宜兩人選，不管棄侯保柯、棄柯保侯都沒用，民進黨總統參選人賴清德都會當選。再加一個郭台銘就是三個人都落選，兩個人落選和三個人落選，都是一樣的落選。

蔡正元表示，但是柯郭合或郭柯合，有可能擊敗賴清德；如果柯郭侯三個人合作，更有可能擊敗賴清德。侯友宜不嘗試推動三人合作，猛打關公的誠信遊戲，實在是傷郭三分自傷七分，未來兩人或三人就更難合作。

蔡正元說，郭台銘未獲國民黨主席朱立倫徵召後，沒有繼續支持侯友宜，確實沒有遵守承諾。但郭台銘又不欠侯友宜或國民黨任何人情，觀諸過去互動，應該只有國民黨欠郭台銘，不是郭台銘欠國民黨；郭台銘不再承諾支持侯友宜，只要拋一句大義不拘小信，侯友宜和國民黨又能說什麼。

蔡正元表示，郭台銘支持者如果回頭質疑侯友宜，2004年三一九槍擊案，侯友宜角色及事後被當時的陳水扁總統提拔為警政署長，相比很多國民黨員離開陳水扁政府，2000年沒有重登記為國民黨籍的，侯友宜談不上對國民黨有什麼忠誠。

蔡正元說，2020年侯友宜不支持國民黨提名韓國瑜，公開冷落韓國瑜，奚落韓流，等於間接幫了蔡英文，談不上對國民黨有什麼義氣。2021年國民黨藉推動四大公投，想提振敗選後的士氣，侯友宜用歲月靜好，潑國民黨冷水，用沒有核安就沒有核能，用核廢料難處理為由，不支持核能。侯友宜作為國民黨的市長，如此對待國民黨也談不上什麼誠信。

蔡正元表示，2023年侯辦執行長金溥聰的子弟兵，用黑金攻擊國民黨許多卸任縣市長組成的中央選戰策略顧問單位，侯友宜跟進批評這些人是黑金，這些卸任縣市長才剛幫國民黨打贏2022年選戰，沒有大功勞，也有小功勞，侯友宜轉頭就說他們是黑金，也沒看出來有誰是黑道，有誰是財團或金牛。關公應該不會這樣對待自己人，侯友宜現在又怎麼要他們幫忙呢？

蔡正元說，侯友宜面對這些問題，應該是靜下心來，好好彌補過去的錯誤，現在花那麼多心思猛打關公牌，想壓制郭台銘，侯友宜違背關公忠義信也不少，如此攻郭非但不會有效果，還會有未來很難合作的副作用，不合作侯友宜當選機率等於零，這又何苦來哉。