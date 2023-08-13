南投災民盼多點關懷 少點政治口水

南投縣仁愛鄉遭暴雨重創，奧萬大國家森林遊樂區及聯外道路災情嚴重，道路坍方、多處設施毀損。圖為清水溪橋遭土石掩埋損壞。（中央社）

南投縣仁愛鄉因卡努颱風超大豪雨重創受災，一度斷水斷電斷糧，但從村長、公所到縣府、國軍連日搶救，讓災民在絕望中感受來自台灣各角落的愛心和關懷，雖然災區百廢待舉，卻更有勇氣信心重建家園，居民也很感動，希望政治人物少點口水，多給仁愛鄉和災民鼓勵和關懷。

仁愛鄉位在中央山脈中段，阻擋了颱風外圍環流，傾盆大雨卻從8月3日晚間起不停地下。仁愛鄉德鹿谷村長邱清文說，雖然預期風雨不小，但沒想到威力這麼強，對外聯絡道路坍方，隨後電力中斷、訊號不通，黑暗中感覺像在孤島，大家又驚又怕。

仁愛鄉公所趕緊通報各村注意災情，撤離人員，各村村長帶頭救援，親愛村長潘筱玉廣播通知村民「安全第一、能撤就撤」、「淹水、土石流無法處理，請前往親愛與松林活動中心」，讓災民在驚慌中有了安全指引。

隔天雨勢加大，廬山、力行產業道路接連因土石流、坍方中斷，都達村土石流沿山坡滾滾而來，村長阿烏依帖木指揮救災，也拍下土石流的驚悚影像，讓外界知道部落慘狀，晚間還帶著村民用小型挖土機開挖水路，排除土石。

許多災民在沒水、沒電中受困23天，一開始焦急、恐慌、氣憤，但大家不分彼此互相幫忙，也讓居民逐漸安心。

平靜派出所四名員警，幫忙清理都達村水溝、減少災害，兩名員警更冒著土石流危險上山，背著受困的老阿嬤逃生。還有老師守在山上，打聽學生的安全不願離開，在災難之前，仁愛鄉萬眾一心共度難關。

南豐村民許淑美說，南豐村常遭遇風災土石流，但這次公所第一時間在各村廣播、撤離、安置，沒有嚴重傷亡或遭活埋的不幸；當天雨是用倒的，任何地方都經不起這麼大的雨勢，雖然很無奈成了重災區，但各界的關懷和協助讓居民很感動，不希望政治人物互相罵來罵去，只希望給災民多一點鼓勵和關懷。