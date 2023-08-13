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林右昌批地方救災應變慢？ 南投縣長反嗆中央不知不覺

記者林縉明、江良誠／南投13日電
內政部長林右昌12日指南投縣長許淑華為轉移防救災不力，惡意攻擊行政院長陳建仁跟中央；許淑華（左二）反擊說，中央不要後知後覺，甚至是不知不覺。(圖：南投縣政府提供)
內政部長林右昌12日指南投縣長許淑華為轉移防救災不力，惡意攻擊行政院長陳建仁跟中央；許淑華（左二）反擊說，中央不要後知後覺，甚至是不知不覺。(圖：南投縣政府提供)

南投豪大雨災情引發中央與南投縣政府隔空互槓，內政部長林右昌昨天表示，南投縣長許淑華為了轉移防救災不力成廣大民怨，惡意攻擊行政院長陳建仁跟中央，實際上中央詢問災情細節，南投縣府回報速度緩慢，一問三不知，反應太慢。許淑華則反擊，「中央不要說後知後覺，甚至是不知不覺」，沒有做到災情掌握。

林右昌昨還原救災經過表示，中央災害應變中心從卡努颱風海上警報發布起，一直提醒各地方政府要注意山區土石流災害。應變中心8月3日下午及晚上，針對南投縣分別發布34條土石流黃色警戒溪流。4日農業部針對南投縣發布16條土石流紅色警戒溪流，5日進一步發布17條紅色警戒，但縣府沒有立即下令，也沒有協助鄉公所執行緊急應變撤離。

內政部長林右昌（圖）12日指南投縣長許淑華為轉移防救災不力，惡意攻擊行政院長陳建...
內政部長林右昌（圖）12日指南投縣長許淑華為轉移防救災不力，惡意攻擊行政院長陳建仁跟中央；許淑華反擊說，中央不要後知後覺，甚至是不知不覺。(本報資料照片)

林右昌說，南投縣災害應變中心到5日才提升為一級開設，反應太慢；受災最重的仁愛鄉，在土石流紅色警戒地區的保全戶總計464名，但僅撤離94人。

林右昌說，他6、7日連續兩天進到受災最重的廬山地區，除了南投縣消防局人員外，他很驚訝，居然沒有看到一名南投縣府人員，民眾跟他說縣長都沒來，照理說縣府應該成立前進指揮所才對。

林強調，還原相關救災狀況，並非要指責誰，而是不希望同樣情形持續在南投發生，相信民眾知道事情始末後，「就能了解好脾氣的陳建仁日前為什麼生氣」。

許淑華提出卡努颱風應變時間軸表示，3日水保署通知注意，鄉公所表示收到了，一定會注意，但3日晚上水保署分署長和鄉長一起用餐，從當時的雨量及氣象研判，並不認為雨勢會對南投造成太大影響。

她說，4日上午各大媒體都已報導仁愛鄉爆發土石流、斷路中斷、災情嚴重，但中央災害應變中心沒了解情況，並在中午12時30分，將中央災害應變中心撤除。

許淑華表示，中央的指教，縣府會好好檢討，但希望大家共同做好防災工作，8月4日中央災害變應中心如果沒撤除，相信更能提高警覺，救災工作也會更加順暢。

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