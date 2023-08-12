前瞻長照據點計畫 綠營：民眾最滿意 專家：急就章

衛福部爭取前瞻經費整建長照衛福據點計畫主要拓展社區式服務，被審計部指出執行率僅二成一，圖為社區老人服務中心內長者一同下棋。（記者余承翰／攝影）

蔡政府身陷前瞻爭議，民眾黨立法院黨團昨再質疑，前瞻預算 辦理長照 衛福據點計畫，總體實現數僅21.94%，遭審計部指進度長期落後，且連四年被國發會評為「高風險預警（紅燈）」計畫。民進黨 團回應，「確實有些地方出現執行率落後的情形」，但整體而言，長照2.0是民進黨執政，民眾最滿意的政策。

民進黨社福專業立委吳玉琴表示，審計部當然有自己的觀點，但前瞻計畫從2017年到2025年，共107億元投入相關的衛福據點計畫，主要重點放在老舊建物的修繕，希望把這些修繕後的空間，做為社會福利與長照使用。

吳玉琴說，修繕空間很多是由地方政府提出計畫申請，中央給予補助；但有些部分涉及公有空間與土地取得不易，近年來地方政府在公共工程的修建及執行量能，都有一些壓力，確實有些地方出現執行率落後的情形。

社區整體照顧服務體系分ABC三級單位，吳玉琴說，前瞻放在C級單位、巷弄長照站，巷弄站的修繕從2017年的441個點，成長到2022年的3758個點，整個長照2.0，不論用公務預算或前瞻預算，都在擴展各種長照服務。

不過，有業者表示，政府釋出的閒置空間若要改建為長照據點，需投入大筆經費，且前瞻計畫實施急促，不受長照資源整體管制，在未盤點社區長照資源之下，又額外建置，衍生出飽和亂象，進而影響業者加入意願。

徐國強說，配合政府政策，前瞻計畫的長照據點迅速開設，但得標單位需要時間改建閒置空間，因不受區域總量管制，導致改建過程中，社區有私人設置的日照機構出現，造成資源重疊、客源瓜分。