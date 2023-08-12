新聞評論／綠鯊圍剿下，柯文哲餵鯊秀還能撐多久？

民眾黨總統參選人柯文哲近來成了綠營箭靶。(本報資料照片）

對「非綠整合」議題，民眾黨主席柯文哲 最近拋出「三不一沒有」的底線，包括：不排斥合作、不主動接觸、不政治分贓、沒有擔任副手的選項。這些原則，等於直接拒絕郭台銘「併購」或「先讓大哥做四年」的要求，但仍保留「被動」與藍營合作的空間。然而，柯文哲的身價幾何，得看他如何熬過民進黨 的圍剿才能決定。

柯文哲民調 異軍突起後，民進黨便不斷加強「打柯」力道。由於716凱道遊行女性參與者少，綠營便趁機將他貼上「仇女」標籤；最近一場姊妹會「空姐應援團」表演，綠營更攻擊他「物化」女性。柯文哲隨後反擊，砲轟蔡政府「前瞻變錢沾」；民進黨又動員府院黨大軍，指摘柯文哲在市長任內破壞財政紀律。柯文哲儼然民進黨的頭號箭靶。

柯文哲在市長任內最擅長的橋段，就是媒體聯訪的「鯊魚秀」。他把記者比喻為沙魚，憑藉其招牌式的白目和狂言，把自己從獵物變身為獵人，創造聲量。但這次挑戰總統大位，噬血的除了媒體，還有大群凶狠的民進黨巨齒鯊，柯文哲的「餵鯊秀」又變回獵物的地位。民進黨的「KP Show」，主題正是「獵殺柯文哲」。

柯文哲民調直逼賴清德後，在館長和黃國昌為他舉辦的凱道造勢，形成一道分水嶺。當天蔡總統和民進黨高官在圓山飯店吹冷氣，白色力量卻在凱道「公然聚眾」，對總統府侵門踏戶，讓黨政高層很火大，一聲令下，綠色巨鯊便集體出動剿柯。

一個月來，柯文哲頻頻被「翻舊帳」，尤以「仇女」議題屢受爭議。柯文哲雖放低姿態爭取女性認同，甚至對妻子陳佩琪高唱「我只在乎妳」，並遍數民眾黨內女性成員如何傑出。但這些惺惺表態，只說明柯文哲確被打到痛處。民眾黨舉辦「北區姊妹台灣選哲之友會」，原想展現女性支持的力道，但一群女舞者穿著緊身空姐服勁歌熱舞，仍被綠營抓到「物化女性」小辮子。儘管館長反批綠委賴品妤的角色扮演才是「物化動漫」，但柯文哲曾說過漂亮女生適合坐櫃檯、女生不化妝上街嚇人、被強暴比被誘姦便宜等語，又為借北流不成辱罵官員是「太監」，都讓他的大男人主義本色現形，使女性選民卻步。

柯文哲在台北市8年的「柯政」，近來也成為被攻擊焦點。北流因積欠1.9億（台幣，下同，約595萬美元）工程款，導致蔣市府每月須支付80萬元利息；綠營議員也緊咬，台北表演藝術中心2億多元賠償金是爛攤子。柯文哲反駁，北流先前流標6次，實際上是中央政府委託台北市政府代辦，他很慶幸自己一個決策解決17年來歷任政府無法解決的難題，未料卻被貼上「丟爛攤子」標籤。柯辦也表示，等政風單位調查結果出爐，一切都會水落石出。

真相能否水落石出，尚待時間證明。但各媒體公布的最新民調，柯文哲雖仍居「老二」，民調卻呈現下滑之勢，「好感度」更是墊底。尤其女性、年輕選票的流失，將成柯文哲的「阿基里斯腱」。民眾黨堪稱是「一人政黨」，所有魅力都靠柯文哲個人獨白與叫罵來塑造，然而，這也伴隨著他的失言而堆高失分風險。

柯文哲獨創的金句連發，確實展現不同於傳統政壇的機智和風趣。問題在，柯文哲太容易得意忘形，腦筋一滑順，下一秒就會說出不該說的話。他自得的鯊魚理論，就是要「游得比鯊快」，一項言論發爭議時，就立刻拋出新的話題轉移人們的注意力。但遇到總統大選，他還能憑藉著玩弄選民過關嗎？在綠巨鯊圍剿下，他的餵鯊秀還能撐多久？