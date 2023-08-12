民調：四腳督郭超車侯 柯文哲：代表黨參選總統到底

民眾黨總統參選人柯文哲（中）11日出席第二波募款兌換小物開箱記者會。(記者林伯東／攝影)

鴻海創辦人郭台銘尚未宣布參選，外界喊出「郭柯配」。民眾黨總統參選人柯文哲 昨天明確表態，最近沒有跟郭台銘聯繫，民眾黨態度很清楚，既然已經走完總統提名程序，「柯文哲一定會以民眾黨總統參選人身分選到底。」

本報系聯合報報導，柯文哲說，政治有世俗一面，也有理想的一面，不能把政治當作完全的商業操作，「也許商業上併購是用錢解決問題，是很日常的事情，但政治上很難。」

柯文哲連續四天沒有公開行程，民進黨 市議員王閔生諷刺，柯文哲可能在忙著見其他牛鬼蛇神。柯文哲昨天出席「KP沉浸式上班」第二波募款兌換小物開箱記者會，被媒體問到此事時說，他前天去見慈濟證嚴上人，「難道慈濟大家長也算牛鬼蛇神嗎？」

民進黨總統參選人賴清德 前天發表釋出挺青年系列短片，其中有片段是以民進黨記者室作為背景，由黨工充當記者提問「民進黨如何替年輕人減壓？」賴親自回答問題。柯文哲昨酸，「賴清德才好笑，用假記者問問題，至少我面對真的記者。」

針對仇女爭議，柯文哲說，仇女爭議是典型的一條龍政治攻擊，名嘴、網軍、側翼帶風向，讓他很頭痛，希望國民素質慢慢提高，讓這樣的政治攻擊比較沒效果，不然國家每天不做正事，整天只搞這些政治。

另綜合台灣媒體報導，「關鍵調查有限公司」昨在臉書公布最新2024大選民調，賴清德32.3%，柯文哲23.1%、侯友宜15.8%，另有28.8%無明確意見。另根據「趨勢民調」最新民調顯示，若郭台銘宣布獨立參選，賴清德32.3%、柯文哲22.9%、郭台銘16.2%、侯友宜15.2%。面對藍白積極搶攻票源，民進黨人士透露內部民調顯示，民眾黨及柯文哲在南部的支持度，都略高國民黨、國民黨總統參選人侯友宜，柯的支持度來自「藍白之間流動」，影響民進黨較小。