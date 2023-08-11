我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

夏威夷野火「像被炸過」 州長：千人下落不明

拜登限制對中敏感科技投資後 國防部設AI組

侯友宜「歲月靜好」到重啟核四？ 劉和然：公投是手段

記者張曼蘋／新北11日電
國民黨總統參選人侯友宜日前提出核能政策，引發討論。（本報資料照片）
國民黨總統參選人侯友宜日前提出核能政策，引發討論。（本報資料照片）

國民黨總統參選人侯友宜提出核能政策後，引發討論。新北市副市長劉和然今上廣播節目談相關話題，被問到兩年前核四公投時，侯友宜臉書發文「歲月靜好」，如今又表態支持？劉說，最重要還是回到對核電立場為何，侯對核電立場沒變過，就是沒核安就沒核電，「核四公投是手段，兩年後又可以再來一次，民意又可以到」。

劉和然（右）11日午上《POP撞新聞》接受主持人黃暐瀚採訪。（翻攝自《POP撞新...
劉和然（右）11日午上《POP撞新聞》接受主持人黃暐瀚採訪。（翻攝自《POP撞新聞》官方頻道）

劉和然今接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚採訪，談侯友宜的能源政策，以及新北市如何面對乾式貯存槽以及重啟核四等相關話題，劉先是強調，能源政策制定過程中，侯非常細心，參與非常多次討論，侯重視提出來的內容一定要務實，且可以做得到。

對於乾式貯存槽，劉和然表示，新北市不是反對乾式貯存槽，而是反對設在室外，現在核一廠就是蓋在室外，當時他也是環保局長，但外界都說新北卡關核一，但事實上是卡在水保計畫，台電2018年送核一計畫被新北原封不動退回，但在法院判決下，反而是台電至今未再送計畫給市府，日前也行文給經濟部，要求台電盡快送進來，「 我們不是不核定，是手上沒資料」。

黃暐瀚話鋒一轉，問外界質疑2021年核四公投，侯友宜臉書發文說「歲月靜好」，如今要選總統就「髮夾彎」說支持？劉和然解釋，最重要還是回到價值，就是對核電立場為何，「公投只是一個手段」，如今願意如此務實提出來，是因為侯自己也說過，就是「沒有核安就沒有核電」，侯對核電立場沒有變過。

劉和然強調，核四公投是手段，兩年後又可以再來一次，民意又可以到，且民進黨執政七年多，核電都持續在使用，但對核能相關議題都沒有做前瞻規畫，「當時我們立場是希望把核能安全做好」。

劉和然也說，侯友宜提出的政策還是建立在安全情況下啟動核四，核一、核二、核三則是採取安全延役，侯對安全這件事非常重視，且認為自己一定可以執行，核安由侯自己來把關，「對於很多人質疑侯為何在新北市長任內為何不自行處理核廢料，不是要推責任，但核廢料處理就是中央政府」。

侯友宜 公投 臉書

上一則

批鄭文燦爭取前瞻成負擔 藍指竹圍遊艇碼頭如豆腐渣

下一則

民眾黨團籲政府檢討前瞻計畫 別轉移效能不彰事實

延伸閱讀

侯友宜：核電列能源選項 2040達到無煤台灣

侯友宜：核電列能源選項 2040達到無煤台灣
新聞眼／侯友宜能源政見延續馬政府計畫 對準經濟選民

新聞眼／侯友宜能源政見延續馬政府計畫 對準經濟選民
核四前廠長：只要花300億 就能讓一號機重啟

核四前廠長：只要花300億 就能讓一號機重啟
民進黨諷侯友宜大轉彎 因選舉變擁核急先鋒

民進黨諷侯友宜大轉彎 因選舉變擁核急先鋒

熱門新聞

程男在自費出版的書中寫下前妻結婚以前已經不是處女身分，遭前妻怒告。記者黃羿馨／攝影

出書爆前妻風流史「非處女」 台83歲退休經理判拘役罰款

2023-08-08 15:59
台灣一名人夫趁新冠肺炎期間，擔任藥師的妻子忙碌之際搞外遇，還以妻子曾流產不適合懷孕為由，成功勸誘離婚。示意圖。（取材自ingimage）

女藥師流產忍痛答應丈夫離婚 看小三IG才驚覺他早外遇

2023-08-06 21:15
陳志強（右）、錢帥君曾交往過三年。(本報系資料照)

洗錢大亨自泰國押解回台 女友名模錢帥君動態受矚

2023-08-10 11:33
新北市鶯歌區天空今天傍晚出現夢幻的粉紫色畫面，民眾驚呼「這顏色實在太夢幻了吧！」記者李定宇／攝影

新北天空因颱風變超美粉紫色 民眾驚「太夢幻了吧」

2023-08-03 12:05
台中市張姓男子與男友吸毒玩綑綁式性愛，鬧出人命，台中高分院2日駁回上訴，維持一審原判，判刑2年6月。(本報資料照片)

同志吸毒 綑綁式性愛要命 他伴屍6天露餡

2023-08-04 02:15
鴻海集團創辦人郭台銘（左）和知名作家湯馬斯‧佛里曼（右）。（翻攝郭台銘官方臉書）

郭台銘訪佛里曼卻刪文引議論 郭辦：單純友人互動

2023-08-03 10:35

超人氣

更多 >
營養密度唯一拿滿分 這是最健康的蔬菜

營養密度唯一拿滿分 這是最健康的蔬菜
250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人

250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人
「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意

「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意
上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元

上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元
華裔「炫富網紅」沒死…沉默一天後發聲：我帳號被駭了啦

華裔「炫富網紅」沒死…沉默一天後發聲：我帳號被駭了啦