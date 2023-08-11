侯友宜「歲月靜好」到重啟核四？ 劉和然：公投是手段

國民黨總統參選人侯友宜日前提出核能政策，引發討論。（本報資料照片）

國民黨總統參選人侯友宜 提出核能政策後，引發討論。新北市副市長劉和然今上廣播節目談相關話題，被問到兩年前核四公投 時，侯友宜臉書 發文「歲月靜好」，如今又表態支持？劉說，最重要還是回到對核電立場為何，侯對核電立場沒變過，就是沒核安就沒核電，「核四公投是手段，兩年後又可以再來一次，民意又可以到」。

劉和然（右）11日午上《POP撞新聞》接受主持人黃暐瀚採訪。（翻攝自《POP撞新聞》官方頻道）

劉和然今接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚採訪，談侯友宜的能源政策，以及新北市如何面對乾式貯存槽以及重啟核四等相關話題，劉先是強調，能源政策制定過程中，侯非常細心，參與非常多次討論，侯重視提出來的內容一定要務實，且可以做得到。

對於乾式貯存槽，劉和然表示，新北市不是反對乾式貯存槽，而是反對設在室外，現在核一廠就是蓋在室外，當時他也是環保局長，但外界都說新北卡關核一，但事實上是卡在水保計畫，台電2018年送核一計畫被新北原封不動退回，但在法院判決下，反而是台電至今未再送計畫給市府，日前也行文給經濟部，要求台電盡快送進來，「 我們不是不核定，是手上沒資料」。

黃暐瀚話鋒一轉，問外界質疑2021年核四公投，侯友宜臉書發文說「歲月靜好」，如今要選總統就「髮夾彎」說支持？劉和然解釋，最重要還是回到價值，就是對核電立場為何，「公投只是一個手段」，如今願意如此務實提出來，是因為侯自己也說過，就是「沒有核安就沒有核電」，侯對核電立場沒有變過。

劉和然強調，核四公投是手段，兩年後又可以再來一次，民意又可以到，且民進黨執政七年多，核電都持續在使用，但對核能相關議題都沒有做前瞻規畫，「當時我們立場是希望把核能安全做好」。

劉和然也說，侯友宜提出的政策還是建立在安全情況下啟動核四，核一、核二、核三則是採取安全延役，侯對安全這件事非常重視，且認為自己一定可以執行，核安由侯自己來把關，「對於很多人質疑侯為何在新北市長任內為何不自行處理核廢料，不是要推責任，但核廢料處理就是中央政府」。