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館長問7年做什麼 賴品妤嗆：這些人只盯著我面容及身體

記者游明煌／新北11日電
賴品妤11日在臉書回擊，細數自己三年立委政績，並嗆「這些人分明自己眼中只盯著我的面容，甚至隨意評價我的身體。」（本報資料照片）
賴品妤11日在臉書回擊，細數自己三年立委政績，並嗆「這些人分明自己眼中只盯著我的面容，甚至隨意評價我的身體。」（本報資料照片）

「館長」陳之漢批民進黨立委賴品妤角色扮演「捏捏（胸部）都快跑出來」，質疑「物化動漫」，還問賴品妤這七年立委到底做了什麼？賴品妤今天在臉書回擊，細數她三年立委政績，並嗆「這些人分明自己眼中只盯著我的面容，甚至隨意評價我的身體。」

民眾黨日前找舞團著空姐制服熱舞，挨轟物化，網紅「館長」陳之漢反批民進黨立委賴品妤角色扮演「捏捏都快跑出來」，質疑「物化動漫」；還問賴品妤這七年，她當立委到底做了什麼？

賴品妤說，看到館長陳之漢說我：「賴品妤這七年，她當了立委，她到底做了什麼？你可以講幾條給我看嗎？你今天想要出來出醜是不是？我就讓你出醜出到極限。」

賴反酸，事實上她從2020年2月就職到現在任期約三年半，前四年新北市第十二選區的區域立委叫做黃國昌。

賴表示，三年多前她接下了這個責任，從上任第一天起，與團隊竭盡所能逐一克服推動許多這個選區過去沒人拾起的任務，她細數汐東捷運優先核定等24項政績。

賴品妤說，從質詢全勤、高標提案、6000多件服務案、爭取到170億元台幣（約5.35億美元）以上中央經費、獲得公民團體評鑑為「第一名立委」、教育文化優秀立委、全立法院雙料優質立委等，這些肯定的背後，是她對地方鄉親及青年的承諾，希望讓她的選區、讓整個台灣成為更適合人們生活的好地方。

賴品妤表示，同時毫不意外的，這三年多來有些人永遠只看得到她的外貌以及年紀，完全拒絕正視她做為一個立法委員，付出的勞動、心力以及獲得的成果。這些人分明自己眼中只盯著她的面容，甚至隨意評價她的身體，再假高尚的評論一句「花瓶」，掩飾自己的失德，這就正好的的確確是所謂的「物化」。

「但不好意思我是人不是物，我有行動我有思考，會被花瓶困住的只能是你自己，不會是我。」賴品妤說。

民進黨 動漫 教育

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