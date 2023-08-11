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批鄭文燦爭取前瞻成負擔 藍指竹圍遊艇碼頭如豆腐渣

記者屈彥辰／台北11日電
國民黨11日舉行記者會，桃園市議員凌濤（右）和立委參選人涂權吉（左）質疑行政院副院長鄭文燦於桃園市長任內，爭取許多前瞻建設經費，但是卻未好好運用。(記者屈彥辰／攝影)
國民黨11日舉行記者會，桃園市議員凌濤（右）和立委參選人涂權吉（左）質疑行政院副院長鄭文燦於桃園市長任內，爭取許多前瞻建設經費，但是卻未好好運用。(記者屈彥辰／攝影)

國民黨近期檢驗前瞻基礎建設計畫執行結果，質疑造成地方財政負擔，成效結果亦不彰。國民黨今舉行記者會，桃園市議員凌濤指出，行政院副院長鄭文燦任桃園市長時，爭取前瞻預算執行水環境改善計畫，部分區域汙染變嚴重，竹圍漁港遊艇碼頭近半是前瞻補助卻是豆腐渣工程，後續造成市府負擔。

凌濤說，民進黨的民代、中央政府都用精美的圖卡，宣稱每一年的預算有賸餘，但所有花費都藏在特別預算，造成中華民國財政負擔。過去鄭文燦任桃園市長，爭取一堆前瞻預算，當中有項6億的水環境改善計畫，預期要將汙染指數降低，而在桃園市境內的26個監測站當中，卻有超過15個顯示指數是升高，汙染程度加劇，包括老街溪大坑缺橋、社子溪星平橋，黃墘溪中壢休息站汙染指數由中度變嚴重。富林溪樹林舊溪橋、新屋溪保興橋則由輕度變中度。

凌濤指出，他剛提到的是37.7億中的6億，另還有竹圍漁港新設的遊艇碼頭，1.8億的總預算中前瞻經費就占4成，完工沒多久馬上就被海浪衝垮。

他說明，竹圍漁港的區域範圍暨漁港計畫的調整工作第二期工程，總預算是1億8928萬，其中漁業署補助即前瞻補助7558萬，當中也有很多市府的自籌款。相關的桃園公共工程檢驗報告、審計部的報告都指出，市府的疏失，讓海流衝毀了浮動碼頭箱底的費用，高達4千多萬。當時衝促行事，鄭文燦市府沒有好好看廠商提出來的數據，該數據竟是引用台北港的數據。

凌濤說，110年的審計報告寫道，漁港的收入不足以支應維護的費用，管理的情形有欠周妥，亟待研謀改善以提升使用效率。且不光是遊艇碼頭出問題，港內包括部分港區的土地遭占用未收取租金或無權占用補償金，代表竹圍漁港完工營運之後，市府的財政壓力會極大。鄭文燦不只是爭取前瞻預算，也讓市府負擔了很大的費用，未來營運造成市府的困擾。

凌濤批評，鄭文燦在臉書做了多少精美的圖卡，但實行到地方卻成效不佳，建設品質低落，所以這是為什麼從屏東要檢驗停車場，從台南要檢驗沙崙科技園區，在桃園要檢驗竹尾漁港，接下來還要一一檢驗民進黨政府透過特別預算的部分，花了多少人民的納稅錢卻成效不彰的結果。

桃園市第2選區立委參選人涂權吉說，市民非常關心竹圍漁港，因可帶動海線發展並引進觀光客，但鄭文燦向中央申請前瞻建設，雖然設置遊艇碼頭計畫書寫說可大幅提升漁港休閒觀光產值，預計每年達100萬人次，經濟效益每年10億元，遊艇停泊費用可達每年1000萬，但碼頭啟用不久，遊艇港口許多商家就因豆腐渣工程蒙受損失，壞了又修、修了又壞，無法根本解決問題，導致民生敗壞、違背市民期待。桃園還有很多豆腐渣工程與前瞻使用不當議題，他會繼續監督。

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