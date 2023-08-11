誤喊「下架國民黨」苗前縣長徐耀昌挺郭 藍9月論處

國民黨前苗栗縣長徐耀昌(圖中，演講者)，10日晚在鴻海集團創辦人郭台銘主流民意大聯盟造勢晚會站台時，脫稿喊出「下架國民黨」。(記者吳傑沐／攝影)

鴻海創辦人郭台銘 昨晚在苗栗舉辦主流民意大聯盟造勢晚會，國民黨 前縣長徐耀昌出任「阿銘之友會」會長，致詞時脫稿喊出「下架民進黨、下架國民黨」，支持郭台銘，讓國民黨徹底反省。不過徐隨後接受媒體訪問時，澄清下架國民黨是口誤。

對此，國民黨考紀會主委黃怡騰表示，黨中央都有關注相關言行，會由地方黨部進行程序，徐耀昌原本就有黨紀案在案，排定9月時舉行考紀委員會，徐身為公眾人物，包括其談話內容、談話動機、影響等，都會列入9月考紀案的討論項目；至於徐耀昌說是口誤，黨部也願聞其詳，屆時會通盤討論。

主流民意大聯盟造勢晚會昨晚在苗栗縣竹南鎮運動公園舉行，大批群眾冒雨到場，郭台銘由無黨籍苗栗縣長鍾東錦、徐耀昌等人陪同進場，受到熱烈歡迎，鍾東錦、徐耀昌等人都上台，徐耀昌致詞脫稿演出，掀起幾波高潮。

徐耀昌出任「阿銘之友會」會長，他表示，苗栗縣是國民黨的大本營，因為鄉親不管政黨輪替，都是挺國民黨，但這屆縣長選舉，用選票唾棄國民黨，鍾東錦拿到12萬多票，而國民黨提名的落選人謝福弘僅有3萬多票。

徐耀昌說，他已從政壇退休，從政30年，但國民黨給了苗栗什麼？黨內鬥爭、派系領導，沒有顧及民意，他要呼籲鄉親支持無黨籍郭台銘，就像支持鍾東錦一樣，下架民進黨、也下架國民黨，讓國民黨徹底反省。

徐耀昌強調，他與郭台銘的胞弟郭台強結拜20多年，也了解郭台銘的為人，永齡基金會默默行善，郭台銘的企業遍布全球，具有國際觀、道德觀及前瞻性，只有郭台銘親美，又可以免於中共文攻武嚇的恐懼。

鍾東錦上任縣長後，一直仍以藍營大兵自居，他致詞時並沒有鬆口喊支持郭台銘，鍾東錦表示，2年多前疫情嚴峻時，企業家很多，也只有郭台銘出錢帶頭買疫苗，當時苗栗縣爆發移工群聚感染，徐耀昌控制得宜，疫情才沒有擴散，否則不知台灣死傷會更慘重，感謝郭、徐2人，讓台灣逐步平安度過。

郭台銘前在屏東舉辦造勢，外界解讀參選總統機率高。立法院前院長王金平 昨被問到是否會幫忙藍營整合郭台銘時表示，因緣還沒到，郭台銘還沒明確表示選不選，究竟何去何從也沒定論，等郭台銘有定論以後，看怎麼樣處理再說。

王金平昨到政大參與華人宗教研究中心十周年暨華人文化元宇宙研究中心元年聯合特展。王金平表示，沒看到郭台銘造勢，據說造勢成功，對於郭台銘是會關心，但很明確支持國民黨提名的總統參選人侯友宜。

媒體問王金平，郭台銘提出主流民意大聯盟，是否會破壞在野團結、若參選是否要向郭台銘「開戰」？王金平表示，郭台銘現在也沒說要選、也沒說不選，一切在轉化當中，形成什麼結局都不知道。

王金平並表示，如果幾個人參選，就是一場混戰，最後看誰能爭取到民意，不是向誰開戰的問題。

也有媒體問，何時要加入侯辦？王金平回應「我哪裡會加入侯辦？」，並表示自己老早就說不會接受主任委員職務，侯辦是侯友宜競選辦公室、辦事處，到現在為止也沒有競選總部。

至於媒體問有國民黨籍民代出席郭台銘造勢，是否應黨紀處分？王金平表示，因為郭董還沒明確表示要選不選，還有模糊空間，而如能下架民進黨分兩項，一種是下架民進黨國會多數，國會不要讓民進黨過半，一種是下架執政，不要讓他再繼續執政。