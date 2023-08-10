新聞評論／跳票、虧損、弊案 蔡政府綠能3多

台灣面臨恐缺電危機，政府積極發展綠能，圖前為太陽能電廠。（本報資料照片）

能源轉型是蔡政府重要的政策之一，綠能 的發展更是其重中之重，但七年來卻出現諸多亂象。除屢屢引發供電不穩的危機，綠能的開發更出現跳票多、虧損多、弊案多的「三多」窘境。令人擔心，能源轉型將把台灣的電力供應帶向何方？

根據審計部的決算報告，蔡政府各項能源轉型項目的執行進度均大幅落後，尤以綠能最為嚴重。在各項綠電中，進度落後最多的是漁電共生，去年底完成率還不到目標的一成。比漁電共生更嚴重的，則是風、光兩種電力。在政府投入大量人力物力和政策優惠後，光電去年僅達原訂目標的八成六；離岸風電部分，預計商轉容量僅達2025年預定值的六成八。

更血淋淋的事實是，到今年5月，綠能占發電的比重僅8.9％，距蔡政府標榜的20％目標甚遠。行政院預知跳票缺口太大，去年已將目標值下修為15％；但經濟部坦承，即使下修後也要到2026年才能達成。亦即，所有目標都是僅供參考罷了。

綠電開發一路跳票，除了目標設定華而不實外，也因官員專業不足，以致政策執行難以落實。更嚴重的，則是因開發利益驚人，中央及地方政治因素競相干擾，導致廠商搶標違約事件不斷，加上民眾抗爭，工程進度遲緩。審計部直言，經濟部對違約廠商均未作查處，亦未依約課以違約金。因此，政府成了被綠能廠商予取予求的冤大頭，而人民是實際受害者。

政府對綠電業者一味讓步，台電便要付出代價。政府推動綠電，除為減少碳排，更稱綠能發電成本較低。2018年決標的離岸風電，得標廠商開出每度電在2.2元到2.5元（台幣，下同，約0.07到0.08美元）間的價格，低於當時的躉售電價甚多；因此，「綠電更便宜」的說法流傳一時。

但近幾年來，光電或風電價格節節上升，台電的採購價格從未低於實際電價，甚至形成「賣一度電、賠一度電」的惡性循環。去年俄烏戰爭引發全球能源價格上漲後，綠能便宜的說法完全破功，再加上蔡政府近年持續關閉核能電廠，綠電的虧損不再有廉價核電為其彌補，台電的虧損也因此越來越嚴重。

僅僅今年上半年，台電外購的風電、光電估計虧損即超過百億元，直逼去年全年的虧損金額。尤其，離岸風電的購電價格每度超過七元天價，已是當年的三倍多。經濟部能源局說，風電價格大漲虧損加劇，主要是今年起有「離岸風電」投入發電所致。此一說法，正好坐實離岸風電是個大錢坑。隨著更多離岸風電投入發電，台電未來的購電成本會更高，虧損也將更嚴重。

隨著綠能的積極開發，與綠電相關的弊案也呈現「遍地開花」之勢。民眾黨黨團爆料，僅2021、2022兩年，檢調即偵辦了60起綠能相關弊案，遍及彰化、苗栗、雲林、台南等縣市。從政黨看，藍綠政治人物都被捲入。

仔細觀察綠能開發的違法樣態，可謂無奇不有。台南學甲槍擊 案即是因光電利益糾紛而起，台南經發局前局長陳凱凌涉貪，也是主持光電開發涉及龐大利益。雲林則有「綠能蟑螂」橫行勒索，又有議長和多名鄉長收賄，被收押、起訴、判刑者絡繹於途。蔡政府對綠能業者的各種優惠及放水，更到匪夷所思地步，涉及的圖利或採購法問題也都在「準弊案」階段了。

蔡總統明年卸任，留下的「綠能三多」後患，將是下任政府的大爛攤。選民要選的，不僅是要能收拾爛攤的人，還必須揪出為這個爛攤子負責的人。如何為錯誤的能源政策止血，是選民無法迴避的責任。