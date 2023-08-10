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核四前廠長：只要花300億 就能讓一號機重啟

記者李定宇、邱瑞杰、胡瑞玲／台北10日電
核四廠重啟議題，已吵了數十年。（本報資料照片）
核四廠重啟議題，已吵了數十年。（本報資料照片）

國民黨總統參選人侯友宜主張核一、二、三延役，並且重啟核四廠。核四前廠長王伯輝認為，只要花300億台幣(約9.45億美元）甚至更少，就能讓核四廠一號機運轉，別再迷信靠天吃飯的再生能源。不過，鹽寮反核自救會前會長吳文通批侯為了選票，背棄過去的主張，往核電陣營靠攏，是政治人物的悲哀。

王伯輝表示，核四重啟第一步就是檢查系統，檢查當時封存的設備是否要換，有些東西會老化，系統檢查也不難，粗估要讓核四廠一號機重新運轉，需要花300億元或者更少，二號機經過安檢及更換零件後，也可以快速啟動。王伯輝也表示，核電沒那麼危險，核廢料也不難處理。

長期投入反核四的新北貢寮區真理里長趙瑞昌說，他堅決反對重啟核四，只是此刻他不想說什麼，因為選不上都沒用，選上了也要尊重民意。

民進黨立委賴品妤表示，侯友宜因民調低迷，搖身一變成為「核電超人」，罔顧公投民意，喊出重啟核四，打臉曾經聲稱「核四重啟是假議題」的新北市長侯友宜。

全國廢核行動平台發言人崔愫欣指出，侯友宜不但沒針對核電在台灣的難題與困境提出具體解決之道，還把核電拿出來當作萬靈丹，令人失望。

吳文通說，核一已經除役停機，核二已除役，核三除役審查中，核四執照已廢除，不論是延役或重啟，都不是總統一個人說了算，況且還要符合法律程序，談何容易。

吳文通表示，侯友宜擔任新北副市長、市長，堅持沒有核安就沒有核電，並且關注解決核廢料處理，大家才支持他。現在為了選票考量，背棄過去的原則，如何跟新北市民交代？以後如果台灣出現其他問題，為了他自己的利益，也可能放棄或犧牲台灣人民的利益。

侯友宜 民調 國民黨

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