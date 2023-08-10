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新聞眼／侯友宜能源政見延續馬政府計畫 對準經濟選民

記者 侯俐安
國民黨總統參選人侯友宜（左二）的能源政見團隊以國政顧問團召集人杜紫軍（右二）、能源專家梁啟源（右）為首。（記者潘俊宏／攝影）
國民黨總統參選人侯友宜（左二）的能源政見團隊以國政顧問團召集人杜紫軍（右二）、能源專家梁啟源（右）為首。（記者潘俊宏／攝影）

國民黨總統參選人侯友宜9日公布能源政見，侯競辦國政顧問團召集人杜紫軍、能源專家梁啟源共同出席記者會。全套能源政見可說是延續馬政府時代「第二期能源國家型科技計畫」，並依循COP21巴黎協定國際減碳目標再調整。據了解，侯友宜為此請教國內外核能學者，從科學角度出發，也對準經濟選民。

侯友宜曾在2019年對於高雄市前市長韓國瑜主張重啟核四時，回應「核四是假議題」，9日提出的能源政見，被認為是「轉彎」。

事實上，2014年「第二期能源國家型科技計畫」六大主軸就包括節能、替代能源、智慧電網、離岸風電及海洋能源、地熱及天然氣水合物、減碳淨煤。2016年蔡政府執政後，以「非核家園」為神主牌，目標歸零核電，以再生能源為替代，卻因「減少速度快、替代速度慢」，能源政策面臨跳票。

當蔡政府能源政策即將面臨「既缺電、又排碳」，全球對核能態度在轉變時，蔡政府「非核家園」神主牌也面臨挑戰，核能成為下一任政府必須考量的關鍵因素。

侯友宜雖然過去曾對核廢、核安表達疑慮，但若要達到減碳需求目標時，沒有核能將是不可能的任務。侯友宜能源政見團隊以杜紫軍、梁啟源為首，杜紫軍就是當年第二期國家型能源計畫第一任總主持人；梁啟源則是台灣重要能源經濟學者，過去在陳水扁擔任總統時期，梁也是被諮詢對象，擔任行政院政務委員時，則督導能源、經濟與環保。

據了解，侯友宜和政策團隊討論之前，已經向多名國內外專家請教，也了解到核安可以做到，核廢可以處理，才讓他降低疑慮。

蔡政府執政七年多來出現四次大停電，民進黨「非核家園」神主牌面臨挑戰，政府卻從未檢討上位的能源政策問題，屢推給技術問題。侯友宜雖曾說「核四是假議題」，但在面對國政議題，並理解事實之後，他選擇勇於承擔。

侯友宜 減碳 國民黨

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