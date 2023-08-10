侯友宜：核電列能源選項 2040達到無煤台灣

國民黨總統參選人侯友宜9日公布能源政見，主張將核電正式列入能源選項，並喊出「2040無煤台灣」。（記者潘俊宏／攝影）

國民黨 總統參選人侯友宜 昨天提出能源政見，主張將核電正式列入能源選項，明年若當選總統，第一任期將完成核一、核二、核三檢查檢修工作，安全延役，重新運轉，同時成立「核四總體安全審查委員會」，在安全無虞下，推動核四安全重啟。他宣示，要做到環境永續、國家安全、降低空汙、永續轉型，達到「2040無煤台灣」。

來源：聯合新聞網

侯友宜昨早與國民黨智庫執行長兼競辦議題組召集人柯志恩、國政顧問團召集人杜紫軍、能源專家梁啟源共同舉行記者會，說明能源政見。

侯友宜說，他當選總統後的目標是2030減碳、2035低碳、2040無煤、2050淨零供電無虞；2050淨零排放是全世界共同目標，也是主軸，將發展再生能源，核電廠延役，取代燃煤發電，讓排碳嚴重造成空汙的燃煤慢慢被取代，這也是國際能源總署認定淨零排放成本最低的方式，要跟全世界接軌，必須以再生能源、核電廠延役的方式往前走。

針對外界關注的核電廠議題，侯友宜說，除三座核電廠的檢查整修外，核四一定會讓國內外能源專家參與，將成立「核四總體安全審查委員會」，在安全無虞下重啟。另外，對於鴻海創辦人郭台銘曾主張的小型核電廠SMR，侯友宜說，經過國際認可，當然可以加入供電。

侯友宜表示，他從頭到尾沒有反對過核電，盼大家不要以訛傳訛，他重視的是核安，這是政府該有的態度，他當新北市副市長時，就經常把關核安，重視核安是每個人的責任，核安做好，當然可以用核電。

侯拿出他的能源政策配比圖指出，民進黨 政府國發會資料顯示，在2025年要做到再生能源20%、2030年要做到再生能源30%，排碳能源可降到70%；如依照他的計畫，排碳能源是可以在2030年降到59%，乾淨能源達到41%。