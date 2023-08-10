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民進黨諷侯友宜大轉彎 因選舉變擁核急先鋒

記者蔡晉宇、胡瑞玲、歐陽良盈／台北10日電
侯友宜公布能源政策，將核能列為正式選項，民進黨立委痛批背叛新北市 。（記者曾吉松／攝影）
侯友宜公布能源政策，將核能列為正式選項，民進黨立委痛批背叛新北市 。（記者曾吉松／攝影）

國民黨總統參選人侯友宜昨天提出能源政見。民進黨總統參選人賴清德競辦發言人陳世凱表示，侯友宜再提核電延役，甚至說要重啟核四，再次凸顯侯友宜不僅不熟國政，更不負責任；侯友宜就是核廢料無法解決的始作俑者，請問核廢料的最終處置場要設在哪裡？柯文哲辦公室發言人陳智菡指出，侯友宜對於「如何發展再生能源」的態度不明確，且迴避了企業需要綠能的國際趨勢。

賴清德昨天在民進黨中常會中談及能源議題，據轉述，賴清德在會中細數自己在行政院長任內就核定了七部天然氣機組，他並建議黨公職可請民眾查詢每天的備轉容量率資訊，「台灣其實不缺電，台灣的電是夠的，不會不夠」。

賴清德近日接受媒體專訪時說明，關於用電，外界有很多錯誤的數字，事實上，2022年台灣的綠能發電量已經超過核能發電，核能發電的占比也僅約5%而已，這5%並不會造成外傳的大停電；目前備轉容量率約為15%，簡單解釋就是今天發電100度，只用掉85度，還有15度的空間，所以，2025年一定會缺電的傳言，從實際數字來看，並不合理。

民進黨發言人張志豪表示，過去侯友宜說「沒有核安、沒有能力處理核廢料，就沒有資格用核電」，但現在侯友宜卻因為選舉變成「擁核急先鋒」，儼然被核能幫綁架。

陳智菡指出，電力供應要穩定，核能是必要選項，但核一廠進入除役階段多年，許多配件都難以取得，若要再延役，不但緩不濟急，也徒增社會紛擾，且新北市府與台電為了高階核廢料乾式貯存場的問題，爭訟多年未解，客觀上來看，侯陣營說在2028年要核一廠延役甚至恢復發電，可能性極低，且有喊空話、畫大餅之虞。

陳智菡透露，再生能源比率要提升，柯文哲主張的是「屋頂型太陽能」，會積極推動太陽能光電、地熱等土地需求性相對較低的能源，讓產地在地化，提升電力的供應和彈性。

原能會表示，不管延役、除役、重啟，都要面對核廢料問題。原能會放射性物料管理局副局長陳文泉指出，核廢料是高度鄰避設施，要找到最終處置點沒那麼容易。

侯友宜 賴清德 民進黨

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