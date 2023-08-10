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侯友宜談核廢料處理 「人少地方 打到地底下」

記者張睿廷、葉德正／新北10日電
侯陣營人士表示，侯友宜從來沒說過反核，只是強調要先有核安，以及要先能處理核廢料。圖為核一核廢料乾式貯存場。（本報資料照片）
侯陣營人士表示，侯友宜從來沒說過反核，只是強調要先有核安，以及要先能處理核廢料。圖為核一核廢料乾式貯存場。（本報資料照片）

國民黨總統參選人侯友宜昨天宣布能源政見，將核能列為能源選項之一，外界關心核廢料該如何處理？侯友宜表示，像是芬蘭會將核廢料固化，打到地底下；美國則會將它做成膠囊，送到人跡少的地方，再打到地底下，其實都有處理方式。

侯友宜說，他非常重視新北市的核安，有機會就到核電廠觀察，還曾在2017年6月2日一場大雨時看到電塔倒塌，附近就是乾式貯存槽，他對核廢料相當在意。

侯友宜表示，他曾問中央要不要處理核廢料，也跟行政院所有的院長、副院長表達，希望中央好好去處理核廢料，不要讓新北市當成永久儲存場；這應該是中央政府要面對的，中央都不面對、用國際科學方式處理，「核廢料還是可以面對，可以處理，那為什麼不處理呢？」把它擺在新北市而不動，這才是他非常堅持的。

侯友宜說，他堅持了核安、核廢料要做妥善處理，像是芬蘭把它固化，打到地底下，然後美國會把它做成一個膠囊，送到人跡少的地方，再將其打到地底下，都有處理的方式。

另外，侯友宜提到，未來還會有新的核電，許多企業界在討論小型核電，也討論核融合，相關的議題都可以加入使用。

親侯人士透露，不管延役、除役，核廢料處理可脫鉤來談。

侯友宜 國民黨

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