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黑白集／為過境美國 台獨金孫賴清德忙整形

黑白集
民進黨總統參選人賴清德為過境美國，形象修了又修。(記者林澔一／攝影)
民進黨總統參選人賴清德為過境美國，形象修了又修。(記者林澔一／攝影)

為了馬上要過境美國，賴清德忙了又忙，形象修了又修。如此煞費苦心，再修下去，人們都糊塗了。屆時，何謂賴清德，恐得找考古學家去研究了。

「台獨金孫」的封號已喊了多年，賴清德只說他不喜歡那個「金」字，因為自己出身窮苦，沾不上金孫的邊。但此話道出了賴清德受獨派大老們青睞的事實，4年前他和蔡英文爭總統初選，辜寬敏還要求蔡英文改當「國母」，讓給賴清德參選。足見台獨金孫非浪得虛名，這張標籤不容易撕。

「務實的台獨工作者」則是賴清德自封的冠冕。現在，他辯稱：「務實」是基於兩岸互不隸屬的事實，「工作者」是指守護台灣促進民主繁榮。這番說文解字下來，他把自己修得跟我們這些凡夫俗子沒什麼兩樣了，這是他本意嗎？或只是為了過境禮遇，在那裡咬文嚼字討好美國，卻糊弄百姓？

只為短短過境，堂堂副總統把自己翻來覆去地修改、整形，不覺得有損尊嚴嗎？到底是幾天的美國過境重要，還是留給人民一貫的真誠印象重要？賴清德說，「我們」從未想過要與中國為敵，兩岸應該成為朋友。他把自己藏在「我們」之中，但誰跟他我們？他敢直接地說「我」從未想過要與中國為敵嗎？

賴清德最好想清楚：他是要台獨光環、過境禮遇或人民信任？光靠微整形，顯然無法以上兼得。(轉載自聯合報)

賴清德 蔡英文 辜寬敏

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