觀察站／非綠一盤散沙不緊張 綠營假緊張?

藍議員替鴻海創辦人郭台銘站台違是否反黨紀，國民黨主席朱立倫回應，所有的黨籍同志唯一就是團結支持提名徵召總統參選人的新北市長侯友宜，這是大家共同決心。(記者翁唯真／攝影)

總統大選選戰開打至今，尚未出現真正白熱化的激烈交鋒。會有如此情況，主要是非綠陣營仍一盤散沙未整合，威脅不到居於領先的賴清德 。郭台銘 是否投入參選，正是影響非綠整合的巨大變數。

民進黨 原先的理想盤算是，郭台銘若宣布參選總統，而非綠陣營又無法完成整合，屆時將形成柯文哲、侯友宜、郭台銘三組人馬，分食非綠大餅，票源嚴重不集中，等同保送賴清德；民進黨自然樂見此情況發生。

但政治變化相當快速，近日「郭柯能不能合」已成政壇熱議題之一，讓非綠整合出現可能性；而且，就算「郭柯不合」，只要在野陣營能完成整合，對民進黨都會是當頭棒喝，不可以等閒視之。

民進黨最直接的兩難是，原本已在盤算如何暗助郭台銘衝連署份數計畫，隨著郭可能和其他人選結盟機會上升，出現尷尬情況，因為，就怕綠營暗助的連署份數，都將變成非綠結盟的底氣。

非綠要不要整合、怎麼整合，民進黨畢竟不是當事人。民進黨操之在己的，應當是思索如何突破賴清德支持度卡在35%「天花板」，只要差距拉開就能老神在在。

至於非綠陣營，大家都知道民調顯示有6成人民希望「下架民進黨」，卻還兵分三路，分散實力。郭台銘參選態度曖昧，不但沒有把非綠支持度的餅做大，反而挫低侯柯的氣勢，而國民黨對於郭的「類參選」仍抱持鴕鳥心態，變相形成「非綠不緊張，綠營假緊張」的詭異氛圍。